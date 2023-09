Ruderer der Lungenklinik Hemer bei Regatta erfolgreich

Hemer/Essen. Beim „Rudern gegen Krebs“ auf dem Baldeneysee war das Team der DGD Lungenklinik Hemer erfolgreich. So war die Benefiz-Regatta.

Bei schönstem Spätsommerwetter war ein Team der Lungenklinik Hemer bei der Benefizregatta „Rudern gegen Krebs“ auf dem Essener Baldeneysee erfolgreich. Zum zweiten Mal ist die DGD Lungenklinik Hemer mit ihrem Team „Hovercraft Hemer“ mitgerudert und hat erfolgreich den dritten Platz in der Mixed-Klasse erreicht.

„Im letzten Jahr hat es aus Eimern geschüttet und es war kalt“, erinnert sich Medizinphysikexpertin Johanna Amelung noch gut an das vorherige Ruderevent. Sie war bereits im Jahr 2023 „Captain“ vom Ruderteam „Hovercraft Hemer“. Ebenso dabei war auch wieder Pflegefachkraft Christian Noack von der Station 6. Neu dazugekommen sind in diesem Jahr Wundmanagerin und Intensiv-Pflegefachkraft Britta Sorber-Bruns sowie Pflegefachkraft Daniela Roggel von der Station 1.

Im Vorfeld trafen sich die vier Mitarbeitenden der Lungenklinik zum intensiven Rudertraining auf der Regattastrecke bei der Ruderriege ETUF in Essen. Insbesondere seinem Trainer Joris spricht das Team seinen Dank aus, der den Ruder-Vierer in Neubesetzung in den letzten Wochen zu einer Mannschaft geformt hat. Zwei von ihnen hatten zuvor noch nie in einem Ruderboot gesessen. Das gemeinsame Training stärkte aber nicht nur die Ruderfähigkeiten des einzelnen, sondern vor allem auch das Zusammengehörigkeitsgefühl.

35 Teams in der Mixed-Klasse

Am Samstag ging es dann für das Hemeraner Team mit der Nummer 19 an den Start. Die jeweiligen Regatta-Läufe wurden von ausgewiesenen Steuerfrauen und Steuermännern unterstützt. Die Steuerleute sorgen dafür, das Boot in der Spur zu halten und das Team mit lautstarken Kommandos zu motivieren. In der Mixed-Klasse starteten insgesamt 35 Mannschaften auf der 300 Meter langen Ruderstrecke. „Schon gleich im ersten Vorlauf lief es bei uns fantastisch. Wir sind mit Abstand als erste ins Ziel gekommen und haben damit direkt das Halbfinale erreicht“, so „Captain“ Johanna Amelung mit stolzen Worten. Im Halbfinale konnte sich „Hovercraft Hemer“ als Zweite durchsetzen und hatte damit das Finale erreicht, wo über Rang 3 gejubelt werden konnte.

Spenden für Therapien

„Rudern gegen Krebs“ gehört als eine Initiative der Stiftung Leben mit Krebs seit dem Jahr 2005 zu den größten Breitensportveranstaltungen in Deutschland. Bundesweit werden in diesem Jahr zehn spannende Regatten ausgetragen – mit dem Ziel, medizinisch betreute Sport- und Bewegungstherapien für Patienten mit Krebserkrankungen durch die Spenden zu ermöglichen, die ansonsten nur schwer finanzierbar wären.

