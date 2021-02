Ruhige Nacht trotz Extremwetterlage und glatten Straßen

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag zu keinen schwerwiegenden Einsätzen ausrücken. Abgebildet sind die ausgemusterten Fahrzeuge an der Wache unter der Schneedecke.

Hemer. Schwerwiegende Unfälle hat es in der Nacht von Samstag auf Sonntag laut Polizei und Feuerwehr in Hemer nicht gegeben.

Wie es der Deutsche Wetterdienst schon angekündigt hatte, gab es auch in Hemer ab Samstagabend starken Schneefall. Glücklicherweise sind in der Nacht von Samstag und Sonntag schwerwiegende Unfälle ausgeblieben. Die Straßen wurden, so die Polizei, wenig befahren. Auch die Feuerwehr meldet für den gleichen Zeitraum keine wetterbedingten Einsätze. Auf den Ernstfall haben sich die Einsatzkräfte aber schon im Vorfeld eingestellt

Vorbereitung auf den möglichen Ernstfall

Wie in anderen Städten des Märkischen Kreises hat auch die Feuerwehr Hemer einen Meldekopf gebildet, der aus Führungskräften der Wache besteht. Dieser hat im Schichtdienst die Wetter-Entwicklungen beobachtet, um in schwierigen Lagen die Kräfte koordinieren zu können. Die Löschgruppen wurden zudem angewiesen, ihre Einsatzmittel zu prüfen und gegebenenfalls Schneeketten aufzuziehen.

Auch die Besetzung der Gerätehäuser wäre bei schweren Wetterverhältnissen eine Möglichkeit gewesen. In Abstimmung mit dem Märkischen Kreis hat man sich am Samstagabend dagegen entschieden. Hätte es ein hohes Aufgebot an Einsätzen gegeben, hätte die Feuerwehr auch „umswitchen“ können, wie es auf Nachfrage heißt.

Die Polizei meldet für Samstag vor allem Unfälle, die vor dem großen Schneefall am Abend stattgefunden haben. Gegen 9.25 Uhr machte sich zum Beispiel das geparkte Wohnmobil eines 78-jährigen Hemeraners selbstständig und rollte vom Privatgrundstück auf die Hans-Meyer-Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten Auto eines 41-jährigen Hemeraners. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Ein 41-Jähriger und eine 50-Jährige, beide aus Hemer, rangierten gegen 11.20 Uhr mit ihren Autos auf dem Penny-Parkplatz an der Hauptstraße. Als beide zurücksetzten, kam es laut Polizei zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Beim Ausparken hat eine 68-jährige Hemeranerin gegen 11.45 Uhr einen hinter ihr geparkten Wagen eines 47-jährigen Hemeraners übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Als ein 22-jähriger Hemeraner um 18.06 Uhr mit seinem Pkw von der Zeppelinstraße nach links auf die Hauptstraße abbiegen wollte, übersah er laut Polizei, dass die vor ihm fahrende 27-Jährige aus Lünen mit ihrem Pkw verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diese auf. Der Schaden an beiden Autos liegt bei rund 1400 Euro.

Eine Unfallflucht im Schneegestöber

Einen Schadensfall ordnen die Beamten in die Zeit während des Wetterereignisses ein. Zwischen Samstag um 21.30 Uhr und Sonntag um 9.30 Uhr wurden zwei am Rand der Märkischen Straße geparkte Autos beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro.