Markus Krebs versprüht Ruhrpott-Charme im Grohe-Forum Hemer

Markus Krebs gastiert am 27. April im Grohe-Forum in Hemer

Hemer. Der Comedian Markus Krebs gastiert am 27. April im Grohe-Forum in Hemer. Die Heimatzeitung verlost Freikarten.

Wenn Markus Krebs am Donnerstag, 27. April, um 20 Uhr die Bühne des Grohe-Forums betritt, dann steht er dort nicht zum ersten Mal. Schon mehrfach hat der Comedian in Hemer für ein ausverkauftes Haus gesorgt. Markus Krebs präsentiert diesmal sein neuestes Live-Programm mit dem Titel „Comedy alle wegen mir?“ Er zählt zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Branche und steht für unterhaltsame Abende, bei denen der Alltag in den Hintergrund rückt.

Geschichten findet der Comedian in der Kneipe

Markus Krebs überzeugt mit unverwechselbarem Humor aus dem Ruhrpott, der auch mal verbal unter die Gürtellinie geht. Das muss man wissen und mögen. Seine Geschichten findet er direkt vor der eigenen Türe, in seiner Kneipe „Zum Hocker“ in Duisburg, erzählt er. Er sei der humorvolle Beobachter der Stammtisch- und Thekengespräche und nehme sein Publikum mit in seine Welt des Kneipenhumors.

Humorvoller Beobachter der Thekengespräche

„Mit seinem Ruhrpott-Charme bedient Markus Krebs exzellent die Humor-Zentren des Publikums. Egal ob intelligente Komik oder kalauernde Wortschöpfungen – in seinem Programm schreckt der bezopfte Mann mit Sonnenbrille und legendärer schwarzen Wollmütze vor keinem Flachwitz zurück“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters.

Was Markus Krebs vorher beruflich gemacht hat

Markus Krebs ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Er arbeitete als Vize-Baumarktleiter sowie in der Gastronomie und ist Anhänger des Fußballvereins MSV Duisburg. Nach der ersten Tour „Literatur unter Betäubung“ war Markus Krebs ab 2014 mit seinem zweiten Soloprogramm Hocker-Rocker in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Ab 2016 ging er mit dem Soloprogramm Permanent Panne auf Tour. Im Februar 2019 startete er die Tournee „ Pass auf … kennste den?!“ in Olsberg und ist nun bundesweit mit seinem neuen Programm „Comedy alle wegen mir“ unterwegs.

Freikarten an der Abendkasse abholen

Unsere Zeitung verlost für den Comedyabend 3 x 2 Freikarten. Die Teilnahme ist einfach: Sie müssen lediglich am 22. Februar zwischen 0 bis 23.59 Uhr unter 01378/787631 ((0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunktarif höher) anrufen, dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner werden telefonisch informiert und erklären sich durch ihre Teilnahme damit einverstanden, dass ihre Namen im Anschluss in der Heimatzeitung veröffentlicht werden. Viel Glück! Die Gewinner können ihre Freikarten am Veranstaltungstag gegen Vorlage ihres Personalausweises an der Abendkasse abholen.

Tickets für den Comedyabend mit Markus Krebs sind nur online unter www.ticketmaster.de erhältlich.

