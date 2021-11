Rund um die Wirbelsäule: Hemeraner Chefarzt kennt sich aus

Dr. Karsten Knizia, Chefarzt des Fachbereichs Wirbelsäulenchirurgie/Wirbelsäulenorthopädie in der Paracelsus-Klinik Hemer, informiert über Rücken-Bein-Schmerzen und was man tun kann, damit sie die Lebensqualität nicht zu sehr mindern. Wenn Sie dazu oder auch sonst zu seinen Fachgebieten eine Frage haben, können Sie sie gerne bis zum 12. November um 20 Uhr an redaktion@ikz-online.de schicken. Sie wird dann im Laufe der Online-Veranstaltung am Samstag, 13. November, ab 16 Uhr beantwortet. Und es besteht selbstverständlich die Möglichkeit, Ihre Fragen dann auch direkt live im Chat zu stellen.

Hemer. Auch Chefarzt Dr. Karsten Knizia, Chefarzt in der Paracelsus-Klinik in Hemer, ist beim digitalen Gesundheitstag am 13. November dabei.

Die 15. Auflage des Iserlohner Gesundheitstages im Parktheater muss wie im vergangenen Jahr coronabedingt leider ausfallen. Medizin-Interessierte und Ratsuchende werden jedoch trotzdem nicht im Stich gelassen: Am Samstag, 13. November, wird es einen digitalen Gesundheitstag, bei dem der bekannte TV-Mediziner „Doc Esser“ und drei Chefärzte aus den Kliniken in Hemer und Iserlohn zu bestimmten Themen Rede und Antwort stehen werden.

Einer von ihnen ist Dr. Karsten Knizia, Chefarzt des Fachbereichs Wirbelsäulenchirurgie/Wirbelsäulenorthopädie der Paracelsus-Klinik in Hemer. In seinem Vortrag geht der 55-jährige Mediziner, der seit zwei Jahren den Fachbereich in der Felsenmeerstadt leitet, auf das Thema „Rücken-, Hüft- und Beinschmerzen“ ein.

Die Wirbelsäule ist durch die besondere Belastung im aufrechten Gang im Laufe des Lebens anfällig für Verschleißerkrankungen, die häufig zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensqualität führen und sich aufgrund des demographischen Wandels und unserer modernen Lebensweise mit häufigem Sitzen und Bewegungsmangel zunehmend zur Volkskrankheit entwickeln. „Dabei begleiten Rücken-Bein-Schmerzen die Menschen schon ewig“, sagt Dr. Karsten Knizia, „schon in der Antike finden wir in den Aufzeichnungen von Hippokrates Berichte darüber.“ Die Ursachen für diese Beschwerden sind jedoch erst seit rund 100 Jahren bekannt.

Wirbelsäule muss mit dem Körpergewicht klarkommen

60 Prozent des Körpergewichts lasten auf dem Becken. Bei einem 80 Kilogramm schweren Menschen wiegen Kopf, Oberkörper und Arme etwa 50 Kilogramm. Ein Gewicht, mit dem die Wirbelsäule erst einmal klarkommen muss. „Die größte Kraft wird auf den Übergang von der Wirbelsäule auf das Becken ausgeübt“, so Dr. Knizia, „kommt es zu einer funktionellen Überbelastung des Kreuz-Darmbein-Gelenks, äußert sich das schnell mit einem sogenannten ,Hexenschuss‘“. Ein starker Schmerz im unteren Rücken zwingt meist von jetzt auf gleich in die Schonhaltung. Der Auslöser ist oft relativ banal – das Heben eines schweren Wasserkastens kann Folgen haben. „Der Hexenschuss ist nicht gefährlich“, so Dr. Knizia, „Wärmebehandlung und Dehnen lindern den Schmerz, der nach Tagen wieder verschwindet.“

Viele Menschen haben immer wieder einmal Rückenschmerzen. Meist lässt sich ihre Ursache nicht genau bestimmen. Wenn die Schmerzen jedoch über das Bein bis in den Fuß ausstrahlen, kann das auf einen Bandscheibenvorfall hinweisen. Dieser kann sehr unangenehm sein. Die Beschwerden lassen aber bei den meisten Menschen innerhalb von sechs Wochen von selbst nach. In der konservativen Behandlung, so der Mediziner, bilde sich der Bandscheibenvorfall zurück. Gelänge dies nicht, müsse über eine Operation nachgedacht werden.

Druck auf Rückenmark und Blutgefäße

Eine weitere typische Erkrankung der Wirbelsäule ist die Spinalkanalstenose. Dabei handelt es sich um eine Verengung im Wirbelsäulenkanal, durch den das Rückenmark verläuft. Der entstehende Druck auf Rückenmark, Nerven und Blutgefäße kann Rückenschmerzen und ausstrahlende Schmerzen in Arme oder Beine, Gangstörungen oder Störungen der Feinmotorik verursachen. „Hier können wir mit konservativen Mitteln helfen“, sagt Dr. Knizia. In den meisten Fällen ist Physio- und Schmerztherapie mit Spritzen als Behandlung ausreichend.

Im Vorfeld der Online-Gesprächsrunde, die am 13. November mit Doc Esser um 15 Uhr beginnt und mit einer Fragestunde an die heimischen Mediziner um 16 Uhr fortgesetzt wird, gibt es unter www.ikz-online.de auch noch die Video-Vorträge der Chefärzte aus Iserlohn und ein „treu trifft“-Gespräch mit Dr. Heinz-Wilhelm Esser.

Fragen an Doc Esser, an Dr. Karsten Knizia sowie an Dr. Jila Schauerte, die Leiterin der Kinder- und Jugendmedizin im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Bethanien, und an Dr. Axel Bünemann, den Chefarzt der Inneren Medizin/Kardiologie/Diabetologie am St.-Elisabeth-Hospital können gerne schon vorab per E-Mail bis Freitag, 12. November, um 20 Uhr an redaktion@ikz-online.de geschickt, sonst aber auch im Live-Chat gestellt werden.

