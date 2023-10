Naturschutz Rundgang in Hemer-Apricke: Diese Wege sollen verschwinden

Apricke. Der Wegerückbau in Apricke erhitzt weiter die Gemüter. Nun lädt die Stadt Hemer zu einem informativen Rundgang ein.

Die Kontroverse um den Rückbau von alten Panzertrassen auf dem Standortübungsplatz hält an, und auch Gerüchte um die Absperrung des Geländes wollen nicht verstummen. „Der Wegerückbau als Kompensationsmaßnahme im ehemaligen Standortübungsgelände durch die Firma Stricker und Weiken hat zu Verunsicherung bei vielen Bürgerinnen und Bürgern gesorgt. Darauf lassen zahllose Anrufe in der Stadtverwaltung und Diskussionen in den sozialen Medien schließen“, räumt die Stadt ein.

Nachdem die Thematik kurzfristig in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr unter Beteiligung von ca. 30 Bürgern beraten worden ist (wir berichteten), soll nun der vereinbarte Ortstermin stattfinden, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Ein Weg nordwestlich von Apricke und drei parallel verlaufende Wege innerhalb eines Ringweges nördlich des Riemker Weges sollen als Ausgleichsmaßnahme entsiegelt werden.

Die Stadt Hemer lädt am Samstag, 7. Oktober, um 12 Uhr zu einem Rundgang im ehemaligen Standortübungsgelände ein, bei dem Informationen von Vertretern der Firma Stricker und Weiken, des Naturschutzzentrums MK und des Märkischen Kreises erteilt und Fragen beantwortet werden. Treffpunkt für alle Interessierten wird der Ortsausgang Apricke am Riemker Weg (Bürgerverein Apricke) sein.

