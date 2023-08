Mehrere Unfälle gehören zur Wochenendbilanz der Polizei in Hemer.

Polizei Sachschäden bei mehreren Verkehrsunfällen in Hemer

Hemer. Es krachte am Wochenende einige Mal auf den Straßen in Hemer. Die Polizei verzeichnet Sachschäden, aber keine Verletzten.

Mehrere Unfälle mit Sachschäden gehören zur Wochenendbilanz der Polizei in Hemer. Am Freitagmorgen touchierte ein Autofahrer am Birkenweg beim Vorbeifahren ein geparktes Auto und verursachte einen Schaden von 3500 Euro. Auf der Urbecker Straße/Holbeinstraße nahm eine Fahrerin aus Altena die Vorfahrt eines Hemeraners.

Auf der Märkischen Straße fuhr ein Hemeraner auf den wartenden Pkw einer 67-Jährigen auf. Für geschätzte 6000 Euro wurde Blech verbeult. Wenig später kam es auf der B7 zu einem weiteren Auffahrunfall. Am Freitagabend kam ein 85-jähriger Hemeraner an der Lerchenstraße von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem Pkw gegen einen Baum.

Rettungswagen auf der Altenaer Straße

Am Samstag krachte es auf der Altenaer Straße. Eine Hemeranerin fuhr auf den wartenden Pkw eines 80-jährigen Hemeraners auf. Notarzt und Rettungswagen rückten aus, doch die Polizei meldet keine Verletzten. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Auf dem Parkplatz des Medio-Centers rammte eine Autofahrerin einen geparkten Wagen und verursachte einen Schaden von 1000 Euro.

