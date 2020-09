Saison im Freibad endet mit dem Hundeschwimmen

Hemer. Am Sonntag sind alle Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern Am Damm willkommen.

Die um eine spätsommerlich schöne Woche verlängerte Freibadsaison ist beendet. Durch die Corona-Pandemie hatte das Freibad Am Damm deutlich weniger Besucher als in den Vorjahren. Wagten 2018 53.852 Schwimmer und 2019 40.366 den Sprung ins kühle Nass, konnten diesmal nur 24.824 Besucher gezählt werden. Vier richtig gute Tage gab es mit jeweils über 900 Besuchern.

Wegen der Corona-Pandemie konnte das Freibad erst verspätet am 21. Mai eröffnen. Die Anzahl der Badegäste, die gleichzeitig auf dem gut 14.000 Quadratmeter großen Areal anwesend sein dürfen, wurde auf maximal 615 Personen begrenzt.

In den vergangenen Tagen konnte sich der Chlorgehalt in den Becken abbauen, damit am kommenden Sonntag das sechste Hemeraner Hundeschwimmen stattfinden kann. Das gesamte Freibad steht am eigentlichen Herbsttage-Sonntag, 27. September, von 10 bis 18 Uhr den Hunden zum Schwimmen, Toben und Spielen zur Verfügung. Herrchen und Frauchen sowie Nichthundebesitzer sind herzlich willkommen und dürfen den Vierbeinern vom Beckenrand zuschauen. Der Eintritt beträgt 3,50 Euro pro Hund und ein Euro für jede Begleitperson. Die Hunde sollten „Gassi gegangen“ sein und jeder Besitzer wird gebeten, das Impfbuch des Hundes mit zu bringen und auf Verlangen vorzuzeigen.

Abstandsregeln amBeckenrand beachten

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. In diesem Jahr gilt für den Freibad-Besuch mit dem Vierbeiner: Auch außerhalb der Becken müssen Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden. Zudem sollten Herrchen und Frauchen an einen entsprechenden Mund-und-Nasen-Schutz denken. Zum Schutz aller weisen die Stadtwerke Hemer auf die aktuell geltenden Corona-Hygienebestimmungen hin.