Saison im Freibad wird verlängert

Hemer. Die Freibadsaison geht in die Verlängerung – eher ungeplant, aber zum Wetter passend. Da sich die Saisoneröffnung des Hallenbades verzögert, bleibt das Freibad Am Damm noch eine Woche länger geöffnet. Die Stadtwerke Hemer teilen mit, dass im Rahmen der üblichen Wartungsarbeiten vor der Inbetriebnahme korrodierte Stahlleitungen festgestellt wurden. Als Vorsichtsmaßnahme werden diese aktuell ausgetauscht, um möglichen größeren Schäden durch Leckagen vorzubeugen. Dies führt dazu, dass die geplante Hallenbad-Eröffnung erst am Montag, 21. September, stattfindet.

Das Freibad Am Damm hätte eigentlich am Sonntag schließen sollen. Das wäre bei prognostizierten 30 Grad ziemlich unpassend gewesen. Zur Freude der Freibadbesucher bleibt das Freibad „Am Damm“ daher bei tollen Wetteraussichten bis Sonntag, 20. September, geöffnet.