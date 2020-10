Sambatrommler suchen Mitspieler

Hemer. Die in Hemer ansässige Sambatrommelgruppe „Ritmo Animado“ sucht noch interessierte trommelwütige Mitspieler. „Ritmo Animado“ spielt mit viel Spaß Rhythmen der afrobrasilianischen Musikkultur. Willkommen sind Menschen mit Rhythmusgefühl und Spaß an Bewegung, die immer schon mal in so einer Trommelgruppe mitmachen wollten. Auch Drummer, Snarespieler oder Conga oder Djembespieler sind gerne gesehen. Schnuppern können Trommler am Sonntag, 4. Oktober, von 12 bis 14 Uhr in den Kellerräumen der Musikschule in Hemer, Nelkenweg 5-7. Fragen beantwortet Leiter Andreas Ruhnke unter 0175/ 2403117.