Samstags in Hemer mit Spielmobil und Akkordeon-Musik

Hemer. Die Reihe Samstags in Hemer vom Kulturbüro der Stadt startete wieder und begeisterte vor allem die kleinen Besucher der Innenstadt.

Mit tollem Wetter startete am Samstag in Hemer auch wieder die Reihe „Samstags in Hemer“, die vom Kulturbüro veranstaltet wird. Am Rande des Wochenmarktes gab es dieses Mal Spiel und Spaß für die junge Generation und Akkordeonmusik.

Gerade die Kinder hatten am Welttag des Spielens sichtlich Vergnügen daran, die Spielgeräte des städtischen Spielmobils in Beschlag zu nehmen. Fahrgeräte wie die dreirädrigen Swingcarts, die klassischen Pedalos oder ein cooles Waveboard wurde nach Herzenslust ausprobiert und dadurch die Geschicklichkeit trainiert. Außerdem konnte Seil gesprungen oder balanciert werden. Wer es neben den Bewegungsspielen ruhiger und kreativer mochte, für den waren Bau- und Bastelmaterialien wie beispielsweise Kreide, Knete oder Malutensilien genau das richtige.

Die begleitenden Erwachsenen waren dazu gezwungen, eine Pause beim Stadtbummel einzulegen oder auch gleich bei den Aktionen des Spielmobils mitzumachen.

Französische Chansons und Musical-Songs

Als Show-Act griff Alexander Snesar aus Lünen in die Tasten seines Akkordeons und unterhielt die Hemeraner musikalisch mit seinem breiten Repertoire. Ob französische Chansons, Melodien aus Musical oder Operette, Tango, Volksmusik oder Evergreens, Sneszar glänzte mit Vielfalt. Gerade die Marktbesucher und Gäste im Café genossen bei strahlendem Sonnenschein die stimmungsvolle Untermalung.

