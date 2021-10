Sanftes Training fördert in Hemer die Gesundheit

Hemer. Der Reha-Sportverein bietet nach langer Pause wieder Kurse an, so auch eine neue Lungensportgruppe.

Die lange Pause hat Spuren hinterlassen – weniger Beweglichkeit, weniger Ausdauer. In der Corona-Zeit gehörten auch viele Rehakurse zu den Sportangeboten, die gar nicht, nur eingeschränkt oder zeitweise nur online stattfinden konnten. Umso erfreuter sind Betroffene, dass sie nun wieder aktiv etwas für ihre Gesundheit auch in der stärkenden Gemeinschaft tun können. Der Reha-Sportverein „Reha Aktiv“ hat seine Kurse wieder gestartet und um eine Lungensportgruppe erweitert.

Der Gesundheits- und Rehabilitationssportverein wurde 2005 in Hemer gegründet und hat Anfang 2006 mit seiner Arbeit begonnen. Die Durchführung von Rehasportstunden und die Beratung der Patienten hinsichtlich der gesundheitlichen Möglichkeiten und Kostenübernahme durch die Krankenkasse gehören zu den Zielen. Nach der langen Pause gibt es nun viele Anfragen von Patienten.

Angebot für Menschen mitchronischen Beschwerden

„Für manche ist es ein echter Neustart, andere haben aber auch eigenständig weiter trainiert“, sagt die Vorsitzende und Trainerin Lydia Di Nardo. Von der Wirbelsäulengymnastik über Koordinationstraining bis zur Hockergymnastik reicht das Angebot. Es richtet sich besonders an Menschen mit chronischen oder akuten Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat, zum Beispiel Rückenschmerzen, Endoprothesen, Osteoporose aber auch an Patienten mit Diabetes oder anderen internistischen Erkrankungen.

Die neue Lungensportgruppe wurde aufgrund der großen Nachfrage von Betroffenen eingerichtet. Sie richtet sich jeden Donnerstag an Menschen mit Lungenerkrankungen wie Asthma, COPD, Lungenfibrose oder chronischer Bronchitis. Aber auch Long Covid gehört mit Atembeschwerden dazu. In der kleinen Gruppe werden Atemübungen, Entspannungstechniken, Bewegungsabläufe und Dehnungsfähigkeit trainiert, die Ausdauer und der Muskelaufbau gefördert. Ein sanftes Training richtet sich nach den jeweiligen Möglichkeiten des Patienten. Die neue Freiluftfläche auf der Dachterrasse wird so lange es die Temperaturen zulassen für viel frische Luft genutzt.

Neustart auch für Sportgegen Tumorzellen

Einen Restart gibt es auch für eine Gruppe, die durch Corona ebenfalls lange pausieren musste, den „Sport gegen Tumorzellen“ als wichtigen Teil der Krebstherapie. Mussten die Hemeraner lange Zeit kilometerweit für ein solches Angebot fahren, hat sich die Krebssportgruppe beim Reha-Sportverein etabliert. „Die Wirkungen von Sport bei Krebspatienten wurden in letzter Zeit vermehrt in klinischen Studienuntersucht. Dabei hat sich gezeigt, dass körperliche Aktivität messbar die Nebenwirkungen einer Chemooder antihormonellen Therapie reduzieren kann. Außerdem steigert sich die Leistungsfähigkeit, und das Selbstbewusstsein wird gestärkt –was die Lebensqualität enorm verbessern kann“, so die Deutsche Krebsgesellschaft. „Wichtig ist es schon, aus der Müdigkeit herauszukommen, Bewegung ist wichtig für das Immunsystem, hilft dem Körper beim Kampf gegen den Krebs“, sagt Trainerin Silke Brehl. Die Trainerin für Orthopädie mit Zusatzqualifikation Sport in und nach der Krebstherapie und Reha-Trainerin für Neurologie bietet den Kurs in Hemer an und hat gute Erfahrungen damit gemacht. Die Teilnehmer eint eine Krebserkrankung, auch wenn die Tumorarten ganz unterschiedlich sind, vom Lymphdrüsenkrebs über Brustkrebs bis Prostatakrebs. Wichtig ist daher nach der Verordnung durch den behandelnden Arzt, die Sporttherapie an den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Patienten auszurichten.

Weitere Infos über die Reha-Kurse gibt es unter 02372/4611.