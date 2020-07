Sarah Connor kommt 2021 in den Sauerlandpark Hemer

Hemer. Auf ihrer „Herz Kraft Werke“-Sommertour macht Sarah Connor im August 2021 Station im Sauerlandpark Hemer.

Für alle Musikfans ist 2020 ein Corona-Desaster. Doch der nächste Open-Air-Konzertsommer kommt bestimmt und soll im Sauerlandpark wieder einige Attraktionen bieten. Nachdem bereits im Juni 2021 Johannes Oerding (11. Juni) und Fury in the Slaughterhouse im Doppelpack mit Jini Meyer (13. Juni) auf der Bühne des Grohe-Forums stehen werden, gibt es den Nachschlag nach den Sommerferien. Sarah Connor macht am 27. August 2021 mit ihrer „Herz Kraft Werke-Sommertour Station im Park.

Deutschsprachiges Albumknüpft an die Erfolge an

Somit gibt es ein Wiedersehen mit der Sängerin, die 2018 beim Konzert im Doppelpack mit Max Giesinger für einen ausverkauften Himmelsspiegel sorgte. Das zweite deutschsprachige Album von Sarah Connor „Herz Kraft Werke“ knüpft nahtlos an die Erfolge ihres mit fünffach Platin ausgezeichneten Albums „Muttersprache“ an. Vier Jahre nach der Veröffentlichung meldete sich Sarah Connor mit „Vincent“, der ersten Single ihres neuen Werks „Herz Kraft Werke“, zurück aus der kreativen Schaffensphase, die sie unter anderem auch in Studios nach Nashville,Tennessee und London geführt hat. Ihre Herbsttournee 2019 spielte Sarah Connor in den größten Arenen der Republik.

Nun legt die Ausnahmesängerin nach und gibt ihren Fans eine weitere Möglichkeit, sie live im Rahmen ihrer Open-Air-Konzerte im Sommer 2021 in Deutschland zu erleben. Ihre Sommertour 2021 ist ein Dankeschön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt freut und die ihren Adrenalinspiegel steigen lässt: „Unmittelbar vor Konzertbeginn bekomme ich nur schwer Luft und denke, ich muss sterben vor Lampenfieber. Doch wenn der Vorhang fällt, die Musik einsetzt, ich die Hände und Gesichter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein geiler Abend.“

Bereits als 19-Jährige wurde Sarah Connor ein Star, hatte Hits in Europa und sogar in den USA. Über sieben Millionen Plattenverkäufe und zahlreiche Musikpreise später nahm sie sich eine Auszeit vom Musikgeschäft. Und das Comeback hätte nicht erfolgreicher sein können.

Exklusiver Vorverkauf beginnt am Mittwoch

„Meine Texte entstehen aus Gesprächen, Dingen, die ich lese und Begegnungen, manchmal aus Verzweiflung, aber meistens aus Liebe! Die Töne mit den Worten zu verbinden, erst wenn ich das in Bauch und Herz fühle, weiß ich, dass ich auf der richtigen Spur bin“, sagt Connor selbst über ihre Arbeit. „Wir freuen uns diese Ausnahmekünstlerin erneut im Sauerlandpark begrüßen zu können. Es wird sicherlich ein ganz besonderer Abend werden“, so Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks.