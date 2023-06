„Sauerländerei“ Hemer: Die schönsten Bilder der Genussmeile

Hemer. Rund um den Himmelsspiegel im Sauerlandpark haben rund 20 Aussteller aus dem Sauerland ihre regionalen Produkte präsentiert.

Bei bestem Wetter konnten sich die Besucher des Sauerlandparks am Wochenende an einem schönen Angebot mit regionalen Anbietern erfreuen. Ein Plantsch-Vergnügen für die Kleinen war dabei auch der geflutete Himmelsspiegel. Auch abends konnten die Besucher an den Tischen Gemütlichkeit mit Ambiente erleben.

Gemütliche Atmosphäre bei der Sauerländerei in Hemer Gemütliche Atmosphäre bei der Sauerländerei in Hemer Rund um den Himmelsspiegel des Sauerlandparks reihten sich bei bestem Wetter von Freitag bis Sonntag Stände mit regionalen Produkten. Foto: Wolfgang Meutsch

