Sauerlandpark führt 2022 die Dauerkarte L wieder ein

Hemer. Damit ist der freie Eintritt auf das Gelände auch bei besonderen Veranstaltungstagen wie dem Fantastischen Tag möglich.

Der Sauerlandpark führt für die kommende Saison 2022 die Dauerkarte L wieder ein. Damit ist der Parkeintritt auch bei besonderen Parkveranstaltungen wie das Kinderfest „Fantastischer Tag“ möglich. Zudem haben Besitzer der Basis-Dauerkarte L freien Zugang zu den deutschlandweit ansässigen Partnerparks des Sauerlandparks. Auf die Dauerkarte XXL verzichtet der Park jedoch ein weiteres Jahr.

„Schaut man auf die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland mag es optimistisch klingen, dennoch wagt der Sauerlandpark Hemer die Prognose, dass das Parkjahr 2022 wieder an eine gewisse Normalität erinnern könnte“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sauerlandparks.

Dauerkarte XXL wird noch nicht eingeführt

„Selbstverständlich weiß man nicht im Detail, wie sich die Pandemie-Situation entwickelt, aber derzeit gehen wir davon aus, wieder ein Gros bekannter und neuer Veranstaltungen im Park durchführen zu können. Deshalb haben wir entschieden, neben der Dauerkarte S, auch die Dauerkarte L wieder in den Verkauf zu geben“, wird Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks, weiter zitiert.

Die Dauerkarte XXL geht nicht in den Verkauf und wird noch ein weiteres Jahr ausgesetzt. Wie in diesem Jahr gibt es auch wieder die Dauerkarte S. Damit ist der Parkeintritt außerhalb der besonderen Parkveranstaltungen möglich. Gültig ist die Dauerkarte S allerdings an allen Soundgarten-Donnerstagen und in den Ferien während des Märkische Bank Strandgartens und des Edeka-Familienwochenendes (sollte eine Durchführung aufgrund der Covid-19-Pandemie möglich sein).

Rabattaktion zu Weihnachten für die Dauerkarte L

Der Vorverkauf beginnt am Samstag, 4. Dezember. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren genießen den Sauerlandpark, gebucht auf eine Familienkarte kostenfrei, egal mit welcher Dauerkarte. Sie können auf alle Familiensaisonkarten gebucht werden. Gleichzeitig haben auch alle Großeltern die Möglichkeit, die Enkelkinder auf ihre Dauerkarte zu buchen. Für alle gilt allerdings, dass schon beim Kauf der Karten der Park um Nachweise bitten kann, dass es sich wirklich um die eigenen Kinder oder Enkelkinder handelt. Auch nachträglich behält sich der Sauerlandpark das Recht vor, gegebenenfalls Prüfungen vorzunehmen. Für Jugendliche bietet der Park auch Einzel-Dauerkarten.

Die Dauerkarte S kostet wie im vergangenen Jahr als Einzeldauerkarte 24 Euro, als Familienkarte 34 Euro (zwei Erwachsene und eigene Kinder bis 17 Jahre) , Jugendliche zahlen 14 Euro. Die Dauerkarte L kostet als Einzelkarte 39 Euro, als Familienkarte 49 und für Jugendliche 15 Euro. Bis zum 9. Januar gibt es für die Dauerkarte L einen Rabatt von jeweils fünf Euro.

Erstmals können Dauerkarten nicht nur im Ticketshop neu gekauft werden, sondern auch online im Shop des Sauerlandparks. Hierzu kann die Dauerkarte individuell zusammengestellt werden. Eine Verlängerung der Dauerkarte ist ebenfalls online möglich.

