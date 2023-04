Sauerlandpark Hemer: Ehrenamtliches Gärtnerteam legt los

Hemer. Die Arbeit in den Themengärten des Sauerlandparks Hemer ruft, und die Ehrenamtlichen freuen sich darauf.

Die ehrenamtlichen Gärtnerinnen und Gärtner erledigen ihre Aufgaben meistens still und unauffällig, aber ohne sie hätte der Sauerlandpark ein deutlich weniger attraktives Gesicht. Ohne den unermüdlichen Einsatz der Freiwilligen wäre zum Beispiel der Erhalt der Themengärten oder auch der meisten Anlagen im Park der Sinne in der jetzigen Pracht kaum möglich. Mit dem Einzug des Frühlings gehen die Ehrenamtlichen nach der Winterpause unter der Regie von Eva-Maria Rittinghaus und Ruth Schmitz wieder an die unentgeltliche Arbeit.

Mehrere Fliegen mit einer Klappe

Als ein kleines Dankeschön aber waren sie zunächst am vergangenen Dienstag anlässlich der Saisoneröffnung zu einer Kaffeetafel ins Café Flora eingeladen – zum ersten Mal übrigens, denn die Idee für diese gemütliche Zusammenkunft war den beiden Leiterinnen des Teams Grün des Fördervereins erst vor einigen Wochen gekommen. „Wir möchten mehrere Fliegen mit dieser Klappe schlagen“, so Eva-Maria Rittinghaus. „Natürlich steht der Dank an die Ehrenamtlichen im Vordergrund, aber der Nachmittag soll auch Motivation für künftige Einsätze sein und schließlich eine Gelegenheit zum Informationsaustausch, zur Klärung eventueller Fragen und Planung der Arbeit.“

Ein Dankeschön an die Ehrenamtlichen

Letztlich aber stand für knapp zwei Stunden da der lockere Plausch bei Weitem im Vordergrund. Gekommen waren neben rund 40 Gärtnerinnen und Gärtnern auch einige Vorstandsmitglieder des Fördervereins, die der Helferschar ebenfalls ihren Dank aussprachen.

Den perfekten Rahmen lieferte im liebevoll dekorierten Café die Flora-Chefin Doris Arens mit Kaffee und einer köstlichen Kuchen-Auswahl. Besonders freute es Eva-Maria Rittinghaus und Ruth Schmitz, dass neben einigen Damen und Herren, die schon quasi seit der Gründung des Parks die Hand an Harke und Hacke haben, auch ein paar Neulinge gekommen waren, die sich durch die Begeisterung von Freunden haben anstecken lassen und künftig mitarbeiten möchten. Zu tun gibt es in den Gärten und Beeten immer einiges.

Zusätzliche Hilfe willkommen

Das bedeutet aber nicht, dass zusätzliche Hilfe nicht willkommen wäre. So braucht es jemanden, der zum Beispiel den asiatischen Teil der Themengärten – den „Bambus-Garten“ – unter seine pflegendenden Fittiche nimmt, dort regelmäßig nach dem Rechten sieht und für Ordnung in den Beeten sorgt.

Interessierte Gartenfreunde können sich unter der Telefonnummer 01715672480 an Eva-Maria Rittinghaus wenden und nähere Auskünfte einholen. Dann haben sie die große Chance, im kommenden Jahr ebenfalls beim Saisoneröffnungs-Kaffee Gast zu sein. Denn der soll nach der gelungenen Premiere auf jeden Fall wiederholt werden, auch um den schönen Austausch untereinander zu fördern.

