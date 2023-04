Hemer. Der Sauerlandpark Hemer verschenkt Rollrasen und Tulpen und wünscht sich dafür eine Spende für den Förderverein.

Obwohl es nie so richtig ins Rollen gekommen ist, geht das Frühlingserwachen im Sauerlandpark am 2. Mai schon wieder zu Ende. „Diesmal hat das Wetter uns einen unglaublichen Strich durch die Rechnung gemacht. Obwohl wir schon im Mai angekommen sind, haben die allermeisten Tulpen im Park die Köpfe noch nicht in den Frühlingshimmel gereckt“, bedauert Thomas Bielawski, Geschäftsführer des Sauerlandparks. Manche Zwiebel wird wohl gar keine Blüte mehr produzieren, wahrscheinlich aufgrund des Bodenfrosts.

Abzugeben in gute Hände

Während man im Park auf einen Großteil der noch nicht aufgegangenen Tulpenzwiebeln hofft, wird der Rollrasen, der in den vergangenen Wochen den Blücherplatz geschmückt hat, in gute Hände abgegeben. Das sind rund 1000 Quadratmeter. Am Dienstag und Mittwoch, 2. und 3. Mai, jeweils von 12 bi 18 Uhr öffnet ein Tor am Nelkenweg, damit der Rasen mit Auto und mit Anhänger ausnahmsweise zum Abholen des Rollrasens befahrbar sein wird. Mitarbeiter des Sauerlandparks helfen bei Bedarf, mit technischem Gerät den Rasen aufzuladen.

Platz schaffen für Sommerflor

Am 20. Mai werden über 10.000 Tulpenzwiebeln an die Bürgerinnen und Bürger verschenkt. Weil die Beete für den Sommerflor vorbereitet werden müssen, gilt: Viele Tulpen brauchen ein neues Zuhause! Und so geht’s: Alle Blumenfreunde betreten den Park am Samstag, 20. Mai, zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr über Tor 5 (Bereich Dahlienweg/Kindertagesstätte). Dann dürfen alle, die geeignete Werkzeuge wie Grabgabel, Spaten oder Handschaufel und Behältnisse wie Körbe, Eimer oder Speißfässer mitgebracht haben, so viele Tulpen kostenlos mitnehmen, wie sie möchten.

Den Rasen und die Tulpen vergibt der Sauerlandpark wie immer kostenlos, gewünscht ist aber eine Spende für den Förderverein des Sauerlandparks.

