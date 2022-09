Sauerlandpark: Lichtgarten findet trotz Energiekrise statt

Der Lichtgarten im Sauerlandpark in Hemer beginnt am 16. September.

Hemer. Der Lichtgarten im Sauerlandpark in Hemer findet auch in diesem Jahr statt. Was Besucher ab dem 16. September rund um den Jübergturm erwartet.

Der Lichtgarten im Sauerlandpark wird stattfinden. Diese Entscheidung hat der Aufsichtsrat getroffen, wie der Park am Donnerstag bekannt gab. Ab dem 16. September werden damit einen Monat lang rund um dem Jübergturm ganz besondere Lichtspiele die Besucherinnen und Besucher erfreuen.

„Für viele tausend Besucherinnen und Besucher ist der HerbstLichtgarten in den letzten Jahren zu einer Park-Veranstaltung geworden, die alle, trotz aller Corona-Herausforderungen, in ihren Bann gezogen hat. Dabei haben die Parkverantwortlichen stets mit besonderem Fingerspitzengefühl agiert, um den Menschen in schwierigen Zeiten Ablenkung zu ermöglichen, ohne die eigene Gesundheit zu riskieren. Und auch bei den energetischen Herausforderungen des Lichtgartens in diesem Jahr agieren wir mit besonderer Sensibilität und haben uns die Entscheidung für einen Lichtgarten nicht leichtgemacht“, betont Parkgeschäftsführer Thomas Bielawski.

Aus diesem Grund haben schon im Juli erste Gespräche über die Rahmenbedingungen und mögliche Stromsparmaßnahmen stattgefunden, die das Team von „world-of-lights“ nun umgesetzt hat. So hat der Partner erneut investiert und setzt neben modernster Lichttechnik auch auf entsprechende Zeitschalttechnik. „Allein mit dieser Maßnahme, alle Lichtkunstwerke nicht mehr händisch, sondern auf die Minute pünktlich an- und abzuschalten, entsteht eine Stromersparnis von ca. 20 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren“, so Wolfgang Flammersfeld, kreativer Kopf der Veranstaltung.

Stromverbrauch kleiner als bei Flutlicht-Fußballspiel

Insgesamt verbraucht der Lichtgarten mit rund 7500 Kilowattstunden in vier Veranstaltungswochen nach Angaben des Sauerlandparks weniger als die Hälfte eines einzigen Flutlicht-Fußballspiels oder weniger als ein Fünftel eines einzigen Veranstaltungstages auf einer großen Kirmes. Rein theoretisch gilt: „Wer in den HerbstLichtgarten nach Hemer kommt, spart Strom! Das klingt unrealistisch, ist aber, in Relation von Veranstaltungstagen, Veranstaltungszeiten und Anzahl der Besucher, tatsächlich nachweisbar“, so Flammersfeld weiter.

Zugrunde gelegt haben er und sein Partner Reinhard Hartleif einen durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt, der im Schnitt etwa 0,94 Kilowatt pro Stunde (Single-Haushalt ca. 0,52 Kilowatt pro Stunde) verbraucht. Dabei ist der Betrieb von Geräten im Standby-Modus, Kühl- und Gefrierschränke schon abgerechnet. „Wenn wir den Verbrauch unserer Veranstaltung durch die Anzahl der Besucher und die Zeit im Park teilen, dann verbraucht eine dreiköpfige Familie bei uns weniger Strom als zur gleichen Zeit daheim. Bei Single-Haushalten ist die Bilanz sogar noch positiver“, unterstreicht Hartleif (alle Berechnungen auf Basis der Besucher-Zahl des Vorjahres).

„Diese Werte haben unsere Entscheidung bestärkt, den Lichtgarten auch in diesem Jahr stattfinden zu lassen“, fügt Bielawski an. „Kulturveranstaltungen sind, das dürfen wir zudem nicht vergessen, nach den zwei Corona-Jahren von der Energiespar-Verordnung ausgenommen.“

Steinbruch wird zum Symbol für Zeitenwende

Seinen großen Auftritt hat in diesem Jahr der verborgene Steinbruch am Fuße des Jübergs. Er wird zum Mahnmal für eine Zeitwende. „Mehrere Uhr-Licht-Installationen symbolisieren, dass es in vielerlei Hinsicht Zeit für Veränderung ist“, sagt Wolfgang Flammersfeld. Im Steinbruch hört man die Uhren ticken, sind Uhren auf das Gestein projiziert und bilden abstrahiert dargestellte Standuhren vielsagenden Licht-Exponate in herausfordernder Zeit.

Aber auch anderswo zwischen Himmelsspiegel und Jübergturm werden die Besucherinnen und Besucher durch eine Licht-Oase mit vielen überraschenden Momenten geführt. So taucht ein großes Weizenfeld mit hunderten Leucht-Ähren unerwartet des Weges auf. Außerdem hat der Lichthampelmann gerade die Werkstatt verlassen, die ihn erschaffen hat. Er erlebt im Sauerlandpark seine ganz besondere Premiere. Diese und viele weitere Lichtinstallationen begleiten die Gäste durch den Park.

Nach den Entwürfen von Art Direktor Wolfgang Flammersfeld erstellen die Mitarbeiter von „world-of-lights“ die Licht-Exponate aus unterschiedlichen Materialien wie Polyethylen, Aluminium, Holz, Tuch, Lichtleitfasern und -stripes. Manche Objekte sind tonnenschwer, andere sind filigrane Leichtgewichte. Zum Einsatz kommt ausschließlich moderne LED- und Beamer-Technik. Zur Illumination nutzt der Sauerlandpark ausschließlich durch Wasserkraft gewonnenen Strom der Stadtwerke Hemer.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Geöffnet ist der Lichtgarten vom 16. September bis 16. Oktober täglich ab 16 Uhr, sonntags bis donnerstags bis 22 Uhr, freitags und samstags bis 23 Uhr.

Bis 16 Uhr gilt der normale Tageskartenpreis des Sauerlandparks Hemer von 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder, anschließend wird der Eintrittspreis für den HerbstLichtgarten berechnet. Erwachsene zahlen 8,20 Euro, Kinder und Jugendliche 3,80. Jungen und Mädchen bis 6 Jahre haben freien Eintritt.

Entscheidung über Wintergarten

Bereits jetzt hat sich der Aufsichtsrat der Empfehlung der Parkgeschäftsführung angeschlossen, den alljährlich stattfindenden Wintergarten aus energetischen Gründen nicht wie üblich durchzuführen. Entschieden wurde zum Beispiel, dass es in diesem Jahr keine Almhütte geben wird. Bielawski: „Advents- und Weihnachtstage im Park zu ermöglichen, ist dennoch der ausdrückliche Wunsch des Gremiums. Jetzt geht es darum, unter Berücksichtigung entsprechender Rahmenumstände, ein der Situation angemessenes Veranstaltungskonzept für die Advents- und Weihnachtszeit zu erarbeiten.“

