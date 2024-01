Schäden an der Hemeraner Polizeiwache: Das ist bekannt

Hemer Schon von außen sind Risse an der Polizeiwache in Hemer zu erkennen. Statiker haben die Standfestigkeit geprüft. Es besteht Sanierungsbedarf.

Sorgen bereitet der Polizei der bauliche Zustand der Hemeraner Wache. Mehrere Risse innerhalb und außerhalb des Gebäudes haben sich über die Jahre gebildet. Obwohl ein aktuelles Gutachten die Standfestigkeit der Wache versichert hat, kann es aus Sicht der Behörde so nicht weitergehen. Da es sich um ein Mietobjekt handelt, laufen die Verhandlungen mit dem Eigentümer. Wann sich dieser um die Sanierung kümmert, ist noch nicht sicher. Es stellt sich zudem die Frage, wie die Wache während der Umbauarbeiten ihre Arbeit weiter leisten kann.

„Für die Bevölkerung wird sich nichts ändern“, hebt Lorenz Schlotmann, Sprecher der Polizeibehörde des Märkischen Kreises, hervor. Sollten die Bauarbeiten – wie auch immer – starten, seien schon Ausweichräumlichkeiten in Aussicht. Die Direktion Kriminalität - Kriminalprävention/Opferschutz ist ebenfalls im Gebäude untergebracht. Dabei handele es sich aber um eine Zentraldirektion, die überall im Märkischen Kreis im Einsatz ist und dementsprechend auch ortsunabhängig tätig sein kann.

Betroffene Wand grenzt an den Lidl-Markt

Stutzig gemacht haben Andreas Filthaut, Leiter der Hemeraner Wache, über die Jahre immer wieder einzelne Risse in den Wänden. Das Gebäude ist noch relativ jung, 2011 ist die Wache in die Räume eingezogen. Sogar von außen erkennbar ist mittlerweile ein Riss im zweiten Geschoss an der Außenwand, die an das Dach des benachbarten Lidl-Marktes angrenzt. Auf der anderen Seite innerhalb des Gebäudes ist der bauliche Schaden noch deutlicher zu sehen. Es kann der Eindruck entstehen, dass irgendwann die Wand umkippt. Die Sorge um die Sicherheit der Beamten und der Besucher der Wache brachte ihn dann zum Handeln.

Ein Riss zieht sich über die Außenwand an der Grenze zum Lidl-Markt. Foto: Ralf Engel / IKZ

Gespräche zwischen Vermieter und Kreispolizeibehörde folgten. Beauftragte Gutachter besuchten die Räumlichkeiten. Informationen über den tatsächlichen Bauzustand der Wache habe es aber nur wenige gegeben, wie Ralf Wagener, Abteilungsleiter Polizei und damit ranghöchster Polizeibeamter im Kreis, schildert. Im Oktober 2023 wurde dann die Bauaufsicht der Stadt Hemer eingeschaltet. „Die Zusammenarbeit funktioniert wunderbar“, beschreibt Wagener den Vorgang.

Statiker prüften die Wache und kamen zu dem Schluss, dass die Standfestigkeit gegeben ist. Das Gebäude und auch die betroffene Wand sind also nicht akut einsturzgefährdet. Ein Sanierungsbedarf erschließt sich aber schon. Auch von Seiten des Vermieters ist laut Polizei ein Gutachten in Planung, das sich um die Behebung des Schadens dreht. Was dann folgen soll, ist der Polizei noch nicht bekannt. Verschiedene Szenarien wurden aber schon durchgespielt.

Suche nach Zwischenlösungen läuft

Eine Möglichkeit wäre, dass zum Beispiel aufgrund der Arbeiten oder des Baulärms die Wache nicht mehr genutzt werden könnte. Schon während des Gutachtens zur Standfestigkeit hat sich die Polizei die Frage nach einem Ausweichquartier gestellt. „Es hätte ja sein können, dass wir das Gebäude zügig leer räumen hätten müssen“, beschreibt Ralf Wagener die Gedankengänge zu der Zeit. Von mehreren Stellen außerhalb der Polizei habe es Zusagen gegeben, die Wache aufnehmen zu können. Auch ein Hemeraner Investor habe eine Idee in den Raum gestellt. „Jetzt, wo wir mehr Zeit haben, werden die Ideen für ein Ausweichquartier immer ausgereifter“, erklärt der Leiter der Kreispolizeibehörde.

Die Unterbringung von Teilen der Wache in einem Container könne ebenfalls eine Lösung darstellen. „Am liebsten wären uns Bauarbeiten im laufenden Betrieb“, sagt Andreas Filthaut. Keinen Zweifel ließ der Leitende Polizeidirektor Ralf Wagener daran aufkommen, dass die Wache in Hemer bleiben soll. „Die Kollegen fühlen sich hier sehr wohl“, so der Abteilungsleiter.

