Schandfleck weicht einer neuen Grünfläche

Ihmert. In drei Monaten entstand in Ihmert eine neue gepflegte Grünfläche, die auch zum Verweilen einlädt.

Viele ältere Ihmerter erinnern sich noch an den alten Fischteich im Bereich Westendorfstraße/Ecke Ringstraße. Die dortige Fläche wuchs mit dem Ausbau der Westendorfstraße. Als der alte Fischteich dann verschwand, wurde die Ecke schlichtweg zur unansehnlichen Schmutzecke, die mitunter als Hundetoilette benutzt wurde. Der aktive Dorfverein „Wir in Ihmert“ sah Handlungsbedarf.

Gesagt, getan. Mit der tatkräftigen Unterstützung der Stadt Hemer entstand nunmehr in drei Monaten eine gepflegte Grünfläche mit Sitzgelegenheit, und der Schandfleck ist einer tollen Grünflache gewichen. Sowohl bei den Planungen, als auch beim Material wurde der Verein von der Stadt Hemer unterstützt. Ein besonderer Dank von Alexander Tüshaus, dem ersten Vorsitzenden von „Wir in Ihmert“, ging an Volker Block von der Stadt Hemer, der stets ein verlässlicher Ansprechpartner war.

Einen Teil der Arbeitenübernimmt die Stadt

Auch bei der zukünftigen Pflege hat die Stadt Hemer ihre Zusage gegeben und wird sich um den hinteren Teil der Anlage kümmern. Der vordere Teil der Grünfläche wird hingegen vom Jugendhofstaat des BSV Ihmert „beackert“. Noah Biggeleben vom Jugendhofstaat legte jetzt den vorderen Bereich mit Heide-Pflanzen an. Er half aber auch bei den Pflasterarbeiten, die gemeinschaftlich von Stefan Biggeleben und Tristan Sonneborn erledigt wurden. Schmuckstück im vorderen Teil der Anlage ist sicherlich die für das Ihmerter Tal typische Drahtrolle, die von der Firma Lötters gestiftet wurde. Alexander Neuhaus transportierte sie und stellte sie an Ort und Stelle auf.

Rustikale Holzbank lädt zum Verweilen ein

Im hinteren Bereich findet sich eine rustikale Holzbank, die dank Hans-Gerd Hülter die Inschrift „Wir in Ihmert“ trägt. Die Bank lädt zum Verweilen ein. Dahinter wurden verschiedene Sträucher angepflanzt. Der Verein „Wir in Ihmert“ setzte außerdem 1000 Narzissenzwiebeln, sodass das neue Eck im Frühjahr so richtig aufblüht. Aus ökologischen Gesichtspunkten soll im nächsten Jahr dort auch noch eine Wildblumenwiese für Insekten und Vögel angelegt werden. Und noch eines soll 2021 umgesetzt werden: Die Installation einer Wanderkarte. Bereits jetzt schon sieht man dafür das Fundament im Boden. Da man in Ihmert vom Heimatscheck profitiert, hat man sich überlegt ein gewisses Budget auch in die Verbesserung der Wanderwege rund um Ihmert zu stecken.