Scheunenadvent mit Chören auf Hückings Hof in Hemer

Becke. Diese adventliche Veranstaltung sehnen sich viele Familien in Hemer - Becke sehnsüchtig herbei.

Zwei Jahre lang mussten die Beckeraner auf die beliebte Einstimmung auf den Advent verzichten, nun kehrt auch der Scheunenadvent in Hemer in den Veranstaltungskalender zurück. Am Samstag, 26. November, um 14 Uhr öffnen auf Hückings Hof die Stände und um 15 Uhr beginnt das Festprogramm in der Scheune. Die Besucher können sich auf musikalische Unterhaltung sowohl von der Grundschule als auch des Kindergartens, wie auch des Oesetaler Frauenchors und des MGV Oese freuen – mitsingen erwünscht. Abgerundet wird das Ganze durch eine Vielzahl von Ständen, an denen es neben Gebäck und Getränken auch viele weihnachtliche Produkte zu erwerben gibt.

Im Anschluss wünscht sich die Vereinsgemeinschaft einen gemütlichen Adventsabend mit allen Gästen aus nah und fern, um in dieser unruhigen Zeit doch einen Moment der Besinnlichkeit zu haben. Die Erlöse kommen wie immer den Fördervereinen von Kindergarten und Grundschule zugute.

