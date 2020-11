Schläge ins Gesicht und auf Oberkörper

Hemer. Ein 27-jähriger Mann und eine 30-jährige Frau aus Menden standen am Sonntagmorgen gegen 1.35 Uhr in Höhe der Sparkasse an der Hauptstraße als sie unvermittelt aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen angegangen wurden. Die beiden wurden durch Schläge auf Oberkörper und uns Gesicht leicht verletzt. Die fünf Täter flüchteten Richtung Hademareplatz. Folgende Täterbeschreibung liegt der Polizei vor: Männlich, kurze, schwarze Haare, ca 1,70 und 1,80 Meter groß. Zwei Personen trugen rote Jacken.