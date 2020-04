Schlange stehen für Blutspenden trotz Corona

Hemer. Schlange stehen – natürlich mit Sicherheitsabstand – sind die Bürger in diesen Corona-Zeiten schon gewohnt. Wenn dies dann auch bei einer Blutspende geschieht, freut das das Deutsche Rote Kreuz besonders. „Werden Sie zu Lebensrettern!“, diesem Aufruf des DRK-Ortsvereins Hemer folgten trotz Corona-Pandemie 182 Blutspender. Die große Sorge vor ausbleibenden Spendern wurde dem DRK genommen. Der Hygieneaufwand war jedoch enorm.

Der Blutspendetermin im Grohe-Forum war der erste Termin in Hemer während der Corona-Pandemie. Dabei galt es besondere Maßnahmen zu berücksichtigen, die den Ortsverein vor eine Herausforderung stellte, letztendlich aber nicht zu Problemen führte. Auch wenn derzeit die Welt den Blick vorwiegend auf die Covid-19-Pandemie richtet, gilt es die anderen Kranken, die dringend eine Blutspende benötigen, wie beispielsweise Unfallopfer, chronisch kranke Menschen oder Krebspatienten nicht aus den Augen zu verlieren. Sie sind dringend auf die lebensrettenden Blutkonserven angewiesen. Der Ortsverein Hemer hatte daher gemeinsam mit dem Hagener Blutspendedienst zur Blutspende aufgerufen. Blutspendetermine sind von Kontaktverboten nicht betroffen, gilt es doch, in der aktuellen Zeit Menschenleben zu retten. Spenden konnten wie üblich alle Personen über 18 Jahren, die sich fit und gesund fühlten. Aktuell kamen aber auch noch andere Voraussetzungen hinzu.

Vom kleinen Pfarrheimin das große Grohe-Forum

So durften sich die potenziellen Spender in den vergangnen zwei Wochen nicht im Ausland aufgehalten haben. Des Weiteren wurden Personen, die Kontakt zu einem nachweislich am Coronavirus Erkrankten hatten oder Kontakt zu jemandem hatten, für den ein Verdachtsfall vorliegt, von der Blutspende ausgeschlossen. Sie müssen vier Wochen warten, bevor sie wieder spenden dürfen. Ebenso galt das vierwöchige Verbot für Personen, die mit dem Coronavirus infiziert oder gar daran erkrankt sind. Sie müssen auch vier Wochen nach der Ausheilung warten, bis sie den Lebenssaft spenden können.

Aufgrund der aktuell notwendigen Sicherheitsmaßnahmen hatte sich der Ortsverein für eine Verlegung des Blutspendetermins vom Pfarrheim Christkönig hin ins Grohe-Forum stark gemacht. Dort war ausreichend Platz vorhanden, um die geforderten Abstandsregeln zu realisieren. Rotkreuzleiter Daniel Witt lobte in diesem Zusammenhang die unbürokratische Unterstützung seitens des Sauerlandparks.

Vor der Halle bildete sich am Nachmittag schnell eine lange Schlange an Spendewilligen, wie man sie sonst nur von Großveranstaltungen im Grohe-Forum kennt. Natürlich wurde auch schon beim Warten der nötige Abstand eingehalten. Beim Betreten des Gebäudes wurden die Spender zum Desinfizieren ihrer Hände aufgefordert. Wer keinen eigenen Mundschutz dabei hatte, erhielt einen Einmalmundschutz vom DRK. An der ersten Station wurde direkt Fieber gemessen und es erfolgte eine Schnellabfrage bezüglich zurückliegender Auslandsaufenthalte und ähnlicher Risikofaktoren. Direkt zu Beginn bekam jeder Spender auch einen eigenen Kugelschreiber, um so die Hygiene zu gewährleisten. Es folgten die sonst auch üblichen Stationen, nur eben alles wesentlich weitläufiger verteilt als sonst.

Wobei diesmal sogar zwei Ärzte vor Ort waren, weil man aus vergangenen Blutspendeterminen in den Nachbarstädten mit einer erhöhten Spendebereitschaft der Bevölkerung rechnete. Letztendlich konnte Daniel Witt am Abend auch für die Felsenmeerstadt eine positive Bilanz ziehen. Insgesamt konnten 182 Blutspender, darunter 26 Erstspender, verzeichnet werden. Dabei ist die Zahl der Erstspender besonders hoch. „Sonst haben wir so zehn bis fünfzehn Erstspender bei den Terminen“, so Witt. Erfreulich war ebenfalls die Tatsache, dass viele Spender nach einer langen Pause sich zu einer erneuten Spender entschlossen hatten.

Nächster Termin in der Festhalle Becke

Blutspende Hemer in Zeiten von Corona Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Der Ortsverein hatte auch personell einiges zu leisten, um die Blutspende durchzuführen. Ist man sonst mit neun Helfern aktiv, so waren es diesmal lediglich fünf. Alle Blutspenderhelfer über 60 Jahren, die damit zur Risikogruppe zählen, durften diesmal nicht mithelfen. Um trotzdem genügend helfende Hände zur Verfügung zu haben, wurden Helfer aus dem Sanitätsdienst und Katastrophenschutz herangezogen. Das sonst klassische Büfett und der Plausch danach waren untersagt. So erhielten die Blutspender ein Lunchpaket für daheim. Als besonderes Dankeschön gab es zu der Lunchtüte noch für jeden Spender eine Gratis-Tüte frisches Popcorn, in Anlehnung an das Autokino, welches derzeit auf dem Himmelsspiegel des Sauerlandparks stattfindet.

Der Ortsverein setzt die Blutspende fort. Der nächste Termin findet am kommenden Mittwoch statt. Dann besteht in der Festhalle Becke zwischen 16 und 20 Uhr die Möglichkeit zur Blutspende. Im Deilinghofer Martin-Luther-Haus ist es am 4. Juni, ebenfalls von 16 bis 20 Uhr, wieder soweit. Die Blutspendetermine in Ihmert fallen vorerst aus, da in der Grundschule die Vorsichtsmaßnahmen zur Blutspende in der jetzigen Zeit nicht ausreichen würden.

Aber nicht nur Blutspender werden immer gesucht. Um auch in Zukunft Hilfe für Menschen in Not zu gewährleisten, benötigt der Ortsverein Hemer Hilfe. Es werden ehrenamtliche Helfer gesucht, die sich für die Rotkreuzarbeit begeistern können. Interessierte können sich sich gerne per E-Mail an info@DRK-Hemer.deoder telefonisch unter 02372/662765 melden.