Schlesische Straße Iserlohn: Ein Fest ohne Stau?

Die Bauarbeiten an der Schlesischen Straße sollen am kommenden Wochenende abgeschlossen werden

Iserlohn/Hemer Die Schlesische Straße in Iserlohn ist nach monatelanger Baustelle bald wieder frei befahrbar. Ein Ende der Staus? Ein Kommentar von Ralf Engel.

Egal, ob rein oder raus: das Navi zeigt seit Monaten ein warnendes Rot an den Ortsgrenzen von Iserlohn und Hemer. Dauerstau herrscht auf der Westfalenstraße, auf der Iserlohner Straße, Hauptstraße und B7. Erst hat die Sperrung am Seilersee die Geduld der Autofahrer strapaziert, dann auch noch die Baustelle auf der Schlesischen Straße. Zwei Verkehrsadern verbinden die Städte, auf beiden herrscht Stillstand.

Nun also ein Weihnachtsgeschenk für alle staugeplagten Autofahrer in Iserlohn und Hemer: Die Schlesische Straße ist rechtzeitig zum Weihnachtsfest wieder in beide Richtungen befahrbar. Zwei von den Verkehrsplanern benannte Schuldige für das große Verkehrschaos gibt es weniger.

Zweimal werden wir noch wach, heißa dann ist staufreier Tag. Endlich länger schlafen, nicht mehr verspätet zu Schule und Job kommen, die funktionierende „grüne Welle“ genießen. Ach, es war wohl doch nur ein Weihnachtstraum. Wir werden es spätestens nach den Ferien erleben.

