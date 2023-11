Schnee in Iserlohn/Hemer: Umgestürzte Bäume und Unfall

Iserlohn/Hemer In Hemer sorgen umgestürzte Bäume nach anhaltendem Schneefall für Feuerwehr-Einsätze. In Iserlohn gab es einen Auffahrunfall. So ist die Lage.

Da ist er, der erste Schnee. Und gleich gab es für die Feuerwehr in Hemer in der Nacht zu Dienstag jede Menge zu tun. Mehrere Bäume stürzten auf die Straßen. Den ersten witterungsbedingten Einsatz gab es für die Feuerwehr Hemer um 0.59 Uhr. Dort stürzte zwischen dem Seniorenheim Heidermühle und den Fischteichen ein Baum auf die Straße.

Löschfahrzeug und Rüstwagen im Einsatz

Um 1.10 Uhr wurde ein Baum auf der Fahrbahn in Stephanopel gemeldet. Um 3.20 Uhr stürzte ein Baum auf die Ihmerter Straße. Um 4 Uhr gab es eine Gefahrenstelle durch einen umgestürzten Baum am Bäingser Weg in Deilinghofen. Im Einsatz war die Feuerwache mit einem Löschfahrzeug und dem Rüstwagen. Die Polizei berichtet von einem weiteren Einsatz in Hemer: Gegen Mitternacht ist an der Lindenstraße ein Auto witterungsbedingt gegen einen Stromkasten gerutscht.

Am Dienstagmorgen um 7 Uhr gab es einen weiteren Einsatz wegen eines umgestürzten Baumes. Da mussten die Einsatzkräfte zum Sülbergweg ausrücken.

Die Feuerwehr in Iserlohn berichtet von einer ruhigen Nacht. „Für uns gab es in der vergangenen Nacht keine Einsätze“, heißt es dort aus der Leitstelle. Am frühen Dienstagmorgen berichtet die Polizei von einem Auffahrunfall in der Annastraße.

In einem Tweet schreibt die Polizei: „Die Straßen sind glatt! Auch heute früh ist Schlittern angesagt. Da hilft nur langsam fahren! Und zwar auf Winterreifen! Weniger Einsätze für uns, weniger Ärger für Sie. Win-Win.“

Der Südkreis ist stärker betroffen, dort gibt es laut Polizei viele Blechschäden nach Unfällen und ebenfalls viele umgestürzte Bäume und herabhängende Äste. In Lüdenscheid, Kierspe und Meinerzhagen fallen diverse Busfahrten aus, weil es zu witterungsbedingten Störungen im Betriebsablauf kommt. Der Busverkehr in Iserlohn und Hemer ist davon aktuell nicht betroffen. Hier gibt es alle Informationen zu Störungen bei der MVG.

