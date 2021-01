Schneefall beschert jede Menge Arbeit

Der Wintereinbruch hat nur für kleine Probeleme, aber für einen ersten Andrang auf den Rodelhängen gesorgt.

Hemer. Autofahrer berichten von chaotischen Verkehrsverhältnissen im morgendlichen Berufsverkehr, doch die Polizei verzeichnet keine besonderen Vorkomnisse. Durch Glätte kam es lediglich am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall mit Blechschäden auf der Ihmerter Straße. Im gesamten Kreis löste die Glätte von Donnerstagabend bis Freitagmorgen 25 Polizei-Einsätze aus. Bei den 20 Verkehrsunfällen entstanden Sachschäden.

Der Schneefall hat auch dem Stadtbetrieb und vielen Bürgern viel Arbeit beschert. Vor allem in den Hochlagen wie Ihmert und Frönsberg waren über Nacht einige Zentimeter Neuschnee gefallen, die von Straßen und Gehwegen geräumt werden mussten. Die Steigungen machten einigen Autofahrern zu schaffen, so mussten sie teilweise ihre Fahrzeuge stehen und lassen und zu Fuß weiter. Auch die Müllabfuhr musste zeitweise die Leerung der Tonnen auf noch nicht ausreichend geräumten Straßen einstellen. Das betraf beispielsweise auch die Weihnachtsbaumabfuhr in Ihmert.

Rodlern und Wanderern bietet sich in den Hochlagen eine herrlich verschneite Winterlandschaft. So dürfte an diesem Wochenende auf den Hängen einiges los sein. Die Stadt kündigt an den bekannten Rodelhängen Kontrollen an und appelliert die aktuellen Corona-Regeln hinsichtlich Abstand und Kontaktbeschränkung zu beachten.