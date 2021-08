Schnelle Hilfe nach Brand im Rechenzentrum

Hemer/Kreis. Südwestfalen IT will die Ausfallsicherheit für die Rechenzentren der Verwaltungen weiter erhöhen.

Ein Ausfall der Rechenzentren kann die Arbeit in den Verwaltungen der Städte und Kreise lahmlegen, am vergangenen Wochenende wäre es durch einen Brand beinahe dazu gekommen. „Durch ein schnelles Eingreifen des Krisenstabs der SIT, der Rufbereitschaften und weiterer SIT-Mitarbeiter konnte Schlimmeres verhindert werden“, zieht die Südwestfalen IT (SIT) mit Sitz am Sauerlandpark in Hemer Bilanz.

Am frühen Morgen des 31. Juli kam es demnach im Siegener Rechenzentrum der SIT zu einer gravierenden Störung. Ein Brand beeinträchtigte die Stromversorgung eines Rechenzentrums. „Die Ursache, soweit bislang überschaubar, liegt in zwei Einheiten der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) und wird momentan von Experten unter Hinzuziehung eines externen Gutachters untersucht“ berichtet die SIT.

Rund 500 Servermussten überprüft werden

Für die Mitarbeiter begann dadurch ein stressiges Wochenende. In der Spitze arbeiteten mehr als 15 SIT-Mitarbeiter am Wochenende daran, die wichtigsten Systeme und Verfahren zu überprüfen. Rund 500 Server seien analysiert und auf Integrität der Datenstruktur überprüft worden, berichtet das Unternehmen. Noch am Sonntagnachmittag sei die Funktionsfähigkeit aller wesentlichen Systeme bestätigt worden. „Somit konnten die Verwaltungen in Südwestfalen am Montagmorgen ihre Aufgaben wie gewohnt wahrnehmen. Am Dienstag konnte dann der Regelbetrieb wieder aufgenommen werden“, bilanziert SIT.

Die mehrfache Datensicherung über mehrere Standorte und die weiteren Sicherheitsmaßnahmen des Technischen Bereiches haben die schnelle Wiederinbetriebnahme der ausgefallenen Systeme gesichert. „Auch wenn die Auswirkungen des Brandes und der dadurch verursachten Störungen für die Kunden der SIT minimal ausgefallen sind, ist das nicht genug“, teilt das Unternehmen mit. Auf Basis der Ergebnisse des Gutachters gemeinsam mit dem Krisenstab und Externen sollen Konzepte erarbeitet werden, um die Ausfallsicherheit der Rechenzentren weiter zu erhöhen.

