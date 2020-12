Schöne Bescherung für den Hemeraner Löschzug Nord

Hemer. Die Hemeraner Feuerwehr freut sich über zwei neue Löschfahrzeuge im Wert von über 600.000 Euro.

36 Jahre hat das Löschfahrzeug 16 TS in der Becke auf dem Buckel und damit ist es zu einem Symbol für den Investitionsstau bei der Freiwilligen Feuerwehr geworden. Lange musste die Löschgruppe auf einen Austausch warten, rechtzeitig vor dem Fest gab es am Samstag die gleich doppelt schöne Bescherung. Bürgermeister Christian Schweitzer und Feuerwehrchef Markus Heuel überreichten die Fahrzeugschlüssel für zwei LF 20 KatS an die Löschgruppenführer Tim Hens (Becke) und Manuel Bornfelder (Landhausen). Die Übergabe fand nur im kleinsten Kreis statt, doch die Kameraden konnten sie per Livestream miterleben und erhielten so direkt einen Einblick in die neue Ausstattung. Sobald es wieder möglich ist, soll die offizielle Einweihung auch gefeiert werden.

Löschzug Nord ist zuständigfür die Wasserversorgung

Bürgermeister Christian Schweitzer und Feuerwehrchef Markus Heuel überreichten die Löschfahrzeuge an die Löschgruppenführer Tim Hens und Manuel Bornfelder. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Das „LF“ steht für Löschgruppenfahrzeug und das „KatS“ sagt aus, dass die Fahrzeuge speziell für den Katastrophenschutz konzipiert wurden. Solche genormten Fahrzeuge werden normalerweise vom Land NRW in großen Stückzahlen beschafft, daher konnte das Ausschreibungsverfahren für die Feuerwehr Hemer etwas vereinfacht werden. Dennoch vergehen von der Bestellung bis zur Auslieferung gut zwei Jahre, weil die Lieferzeiten für die Spezialaufbauten so lang sind.

Die Fahrzeuge, die einen Gesamtwert von je jeweils über 300.000 Euro haben, sind so ausgestattet, dass mit ihnen innerhalb kürzester Zeit Wasser über eine lange Distanz gefördert werden kann. Dazu können die Schläuche auch während der Fahrt verlegt werden. „Der Löschzug Nord ist unser Zug für die Wasserversorgung“, so Wehrleiter Markus Heuel. Die beiden neuen Fahrzeuge, die vom Hersteller Schlingmann gefertigt wurden, werden von einem 272 PS starken Mercedes 1427 angetrieben. Sie verfügen über ein vollautomatisches Getriebe, um die Maschinisten bei der Fahrt zu entlasten. Ein Fahrzeug ist mit einer Schiebeleiter ausgerüstet, die bis zum dritten Obergeschoss reicht. Das andere Fahrzeug verfügt über ein Sprungpolster SP 16, mit dessen Hilfe Personen aus bis zu 16 Metern Höhe gerettet werden können.

Bürgermeister Christian Schweitzer dankte bei der Übergabe allen Feuerwehreinheiten für ihr Engagement in diesem Jahr. „Die Anschaffung ist ein kleiner Baustein und zeigt, dass uns das Ehrenamt am Herzen liegt“, sagte der Bürgermeister, der auf den großen Investitionsstau verwies, der seit 2018 nach und nach abgearbeitet werde.

3,6 Millionen Euro fürden neuen Fuhrpark

Von insgesamt 25 neuen Einsatzfahrzeugen sind nun acht im Dienst, neun befinden sich im Bau und weitere acht in der Ausschreibungsphase. Insgesamt investiert die Stadt rund 3,6 Millionen Euro in den Fuhrpark. „Es wird unseren Brandschutz mächtig nach vorne bringen“, betonte Feuerwehrchef Markus Heuel. Lange Wartezeiten gibt es vor allem durch die vollen Auftragsbücher der Hersteller. Dennoch hofft die Feuerwehr, dass im Jahr 2021 zwei neue Kommandowagen, ein Notfallkrankenwagen (Typ B), zwei Gerätewagen-Logistik und ein Mehrzweckfahrzeug und im Jahr 2022 ein Tanklöschfahrzeug 3000 und drei Einsatzleitwagen in den Dienst gestellt werden können.