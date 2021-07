Hochwasser Schon über 40.000 Euro für Hemeraner Familien in Not

Hemer. Ein gemeinsamer Spendenaufruf stößt auf große Resonanz. Hochwasser-Betroffene können sich für Hilfe melden.

Die Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“, der Rotary-Club Hemer, der Lions-Club Hemer und die Katholische Kirchengemeinde St. Vitus Hemer zeigen sich beeindruckt von der Hilfsbereitschaft nach dem Hochwasser und den Überflutungen auf Hemeraner Stadtgebiet. Dem Spendenaufruf folgten bis Mittwochmittag bereits 167 Einzelspender und ließen den Spendenkontostand auf rund 25.500 Euro anwachsen.

Jetzt soll es schnell an die Auszahlung gehen. Um unbürokratisch dort zu helfen, wo die Not groß ist, bittet die Bürgerstiftung darum, eine kurze Situationsbeschreibung der Betroffenen an die E-Mail-Adresse vorstand@wib-hemer.de zu senden. „Es werden dann umgehend persönliche Gespräche bei den Betroffenen vor Ort stattfinden, um gemeinsam individuelle Lösungen zu finden“, teilt der Stiftungsvorstand mit. Aus organisatorischen Gründen können Hilfeersuchen zunächst bis Sonntag, 8. August, eingesendet werden.

Großer Dank giltallen Spendern

Die Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“, der Rotary-Club Hemer, der Lions-Club Hemer und die Katholische Kirchengemeinde St. Vitus Hemer unterstützen Bürgerinnen und Bürger insbesondere bei der Anschaffung von Lebensmitteln, Kleidung, Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs und, Haushaltsgeräten. „In der Not zeigt sich einmal mehr wie eng die Menschen in Hemer zusammenstehen und sich gegenseitig helfen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Stiftungsvorstands und weiter: „Eine großartige Leistung – unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern. Gemeinsam mit unseren starken Partnern können wir jetzt schnell entsprechende Hilfeleistungen auf den Weg bringen.“

Stiftung und Clubs stockendie Spendensumme auf

Die Bürgerstiftung, der Rotary-Club und der Lions-Club erhöhen die Spendensumme aus eigenen Mitteln um weitere 15.000 Euro, so dass aktuell 40.500 Euro für durch das Hochwasser unverschuldet in Not geratene Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stehen. Wer in Not geratene Mitbürger mit einer Spende weiterhin unterstützen möchte, kann hierfür das Spendenkonto von „Wenn’s im Leben brennt“ nutzen.

Die IBAN des Stiftungskontos lautet DE97 4455 1210 0000 0200 08 (Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden). Es wird darum gebeten, das Stichwort „Bürgernothilfe“ in den Verwendungszweck einzutragen. Auch ein PayPal-Spendenpool wurde eröffnet. Hier können Spenden an die Mailadresse vorstand@wib-hemer.de gerichtet werden.

Ein Hinweis: Bei Einzelspenden bis 200 Euro reicht der Kontoauszug zur Vorlage beim Finanzamt bzw. für die Steuererklärung. Für Großspenden stellt die Bürgerstiftung kurzfristig entsprechende Spendenbescheinigungen aus, wenn eine Adresse für die Zusendung der Spendenbescheinigung angegeben wird.

