Schüler und Lehrer in Quarantäne

Hemer. In Hemer ist die Zahl der Corona-Infizierten auf zehn gestiegen. Nicht nur am Woeste-Gymnasium, sondern auch an der Realschule und an der Gesamtschule gibt es jetzt je einen Fall. Der erkrankte Realschüler hatte aber keinen Kontakt zu Schülern und Lehrern, da er bereits länger zu Hause war ,so hat es an der Realschule auch keine Auswirkungen. Der Unterricht läuft normal weiter. An der Gesamtschule hat das Gesundheitsamt 45 Schüler und 13 Lehrer in Quarantäne geschickt, weil sich eine Lehrkraft angesteckt hat. „Wir kriegen den Betrieb aber hin und regeln viel mit Vertretungsstunden“, ist Schulleiter Kai Hartmann glücklich über ein großes Maß an Einsatzbereitschaft in seinem Kollegium.