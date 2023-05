Schüler zeigen Können auf der Bühne der Europaschule Hemer

Hemer. An der Europaschule in Hemer zeigten die Schüler der Kurse „Darstellen und Gestalten“ viel Einsatz und Kreativität.

Wie sehr die „Nacht der kleinen Künste“ in der Coronazeit gefehlt hat, wurde an der Europaschule am Friedenspark in Hemer nicht nur einmal im Laufe des Abends deutlich.

Sowohl die beiden professionellen Moderatorinnen Yagmur und Chantal aus der Stufe 10 als auch Schulleiter Kai Hartmann machten bei ihrer Begrüßung deutlich, wie sehr sich alle – Schüler, Lehrer, Eltern und Gäste – auf diesen Abend gefreut haben. Endlich konnten alle Teilnehmer der Kurse „Darstellen und Gestalten“ ihr Können auf der Bühne zeigen.

Viel mehr als Theater

Das Fach „Darstellen und Gestalten“ ist ein Hauptfach, das an Gesamtschulen schon in der Unterstufe als Wahlpflichtfach neu angewählt werden kann. Hierbei geht es nicht nur um Theater, sondern auch um Ausdruck, Mimik, Bewegung und Vermittlung von Themen und Inhalten auf tänzerische, gestikulierende und schauspielerische Art und Weise. Das kann auch mal sehr nachdenklich und kreativ sein, wie die Beiträge der DuG-Kurse des Jahrgangs 7 und 8 zeigten. Bei der „Requisiten-Rallye“ nahm sich jeder Teilnehmer eine Requisite und stellte damit eine kurze Szene dar, die dann bis zum Ende des Beitrags eingefroren wurde, wie der Theaterexperte sagt, und somit ein Gesamtbild am Ende ergab.

Verwandlungen (Metamorphosen) stellten die Schüler des Kurses im Jahrgang 8 durch Sitzhocker dar, die sie szenisch immer wieder veränderten und dadurch neue Bilder auf die Bühne zauberten. Für den Betrachter war es interessant, dies immer wieder neu für sich zu interpretieren. Und das zeigt die besondere Kreativität des Faches „Darstellen und Gestalten“, was die Schüler auf der Bühne gekonnt ohne Worte in Szene setzten.

Auch eine „Bühnen-AG“ des Jahrgangs 6 konnte mit ihrem Beitrag „Setzen Sie sich!“ erste Erfahrungen sammeln, wie toll das Gefühl ist, auf einer großen Bühne vor Publikum zu stehen. Und tatsächlich konnte die Aula, die tagsüber als Mensa genutzt wird, auch als Theaterraum überzeugen. Die Organisatoren haben sich viel Mühe gegeben und mit Licht- und Toneffekten die Aula einen Theatersaal verwandelt. Auch die Tatsache, dass alle die Sitzplätze vergeben waren, zeigte, wie beliebt dieses Format der Europaschule bei der gesamten Schulgemeinde ist. Auch klassische Schülertheaterstücke standen auf dem Programm, wie das bekannte Schauspiel „Die Welle“ nach einem Roman von Morton Rhue, das der DuG-Kurs des Jahrgangs 9 auszugsweise vorstellte. Das komplette Theaterstück wird noch bis zum Ende des Schuljahres erarbeitet und bei einer anderen Gelegenheit in der Aula der Europaschule vorgeführt. Die Schüler der Stufe 10 präsentierten Auszüge aus „Romeo und Julia“, was bei einigen Mitschülern im Publikum Heiterkeit hervorrief. Aber auch hier wurde deutlich, wie sehr das Publikum die Leistungen aller Akteure auf der Bühne mit viel Applaus honorierte.

Dank an alle, die geholfen haben

Die Umbaupausen wurden durch die sehr schöne Klavieruntermalung der beiden Schüler Manuel Ganzer aus der Oberstufe und Leon Langerbein aus der Mittelstufe versüßt. Die Abiturientia bot zur Aufbesserung der Stufenkasse Getränke, Kuchen und Snacks an. Zum Schluss bedanke sich Schulleiter Kai Hartmann bei den Kursleitungen Andreas Schaaf, Tobias Fischer, Tobias Schneider und Gerlind Renneberg für die Arbeit hinter den Kulissen und im Schuljahr.

