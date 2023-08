Schützenfest Deilinghofen: Erste Insignien sind gefallen

Deilinghofen. Wer wird neuer Schützenkönig des BSV Deilinghofen? Das Vogelschießen wird die Antwort bringen. Wir begleiten den Wettkampf in einem Live-Ticker.

Zwei tolle Festtage liegen bereits hinter den Mitgliedern und Freunden des BSV Deilinghofen. Am Montagvormittag folgt nun der spannendste Part: Beim Vogelschießen entscheidet sich, wer neuer Schützenkönig wird und damit Michael I. Schulte ablöst, der im Vorjahr den hölzernen Adler zu Fall gebracht hatte.

Verfolgen Sie den Ablauf des Schießens in unserem Live-Ticker:

Update 10.44 Uhr: Guter Regenschutz muss sein.

Vogelschießen Schützenfest BSV Deilinghofen Foto: Michael May / IKZ

Update 10.32 Uhr: Die Schützen verlieren trotz des Dauerregens ihre gute Laune nicht.

Regenschirme sind Pflicht. Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Update 10.24 Uhr: Mit dem 43. Schuss holt Lukas Borchmann den Apfel herunter.

Mit dem 43. Schuss holt Lukas Borchmann den Apfel herunter. Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Update 10.20 Uhr: Der Regen wird heftiger. Die große Besucherzahl bleibt noch aus.

Vogelschießen Schützenfest BSV Deilinghofen Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Update 10.15 Uhr: Daniel Overkamp trifft mit dem 27. Schuss das Zepter.

Daniel Overkamp trifft mit dem 27. Schuss das Zepter. Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Update 10.05 Uhr: Das Schießen ist eröffnet und es geht gleich schnell. Dirk Siebel hat mit dem 14. Schuss die Krone ergattert.

Dirk Siebel hat mit dem 14. Schuss die Krone ergattert. Foto: Michael May / IKZ

Update 9.55: Das Königsadler hängt. Für das Vogelschießen ist alles vorbereitet. Um 10 Uhr soll der Kampf um die Königswürde beginnen.

Alles ist vorbereitet, noch ist der Platz leer. Foto: Carmen Ahlers / IKZ

Update 9.20 Uhr: Der Regen kann das Deilinghofer Fest nicht trüben. Das hat der Festzug am Sonntag gezeigt. Hier geht es zu unserer neuen Fotostrecke.

Update, 9.00 Uhr: Langsam steigt die Spannung. In einer Stunde beginnt das Vogelschießen am Schützenheim in Deilinghofen. Dann entscheidet sich, wer sich die Insignien sichert und – noch wichtiger – wer am Ende die Reste des Vogels abschießt und damit zum Schützenkönig wird.

Mehr zum Schützenfest in Deilinghofen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer