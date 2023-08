Schützen Schützenfest in Deilinghofen: Alle Infos zum Programm

Deilinghofen. Es ist das größte Schützenfest in Hemer: In Deilinghofen wird vom 5. bis 7. August gefeiert. Hier gibt es alle Infos.

Das Dorf ist geschmückt, das Festzelt steht: Deilinghofen freut sich auf das Schützenfest vom 5. bis 7. August. So sieht das Programm aus:

Mit Kanonendonner wird das Schützenfest am 5. August um 18 Uhr offiziell eröffnet. Um 18.50 Uhr geht es vom Festplatz Englandstraße zum Ehrenmal, wo Hemers Bürgermeister Christian Schweitzer um 19 Uhr bei der Ehrenmalfeier sprechen wird. Für 20 Uhr ist der Einmarsch des Königshauses in das Festzelt geplant. Der Kommersabend mit Auszeichnungen für 25-, 40- und 50-jährige Mitgliedschaft startet eine halbe Stunde später. Ab 21 Uhr beginnt die Band S.A.M., die in diesem Jahr das 19. Mal dabei ist, Tanzmusik zu spielen.

Schützenfest BSV Deilinghofen, Schützenumzug am Montag mit dem neuen Königspaar. Foto: Dennis Echtermann / IKZ

Sonntags übernimmt das Trommlercorps des TV Deilinghofen ab 6 Uhr das Wecken. Um 14.30 Uhr heißt es Antreten zum großen Festzug, der sich eine halbe Stunde später auf gewohnter Route durchs Dorf in Bewegung setzt. Nachmittags ab 16.30 Uhr erwartet die Besucher am Festplatz ein Platzkonzert. Die Gratulation der Gastvereine ist für 18 Uhr vorgesehen, und ab 20 Uhr wird zum Festball mit Thomas Weber eingeladen.

Vogelschießen am Montag

Am Montag um 8 Uhr läutet Kanonendonner den großen Tag ein. Ungewohnt ist es, dass der Festmontag außerhalb der Ferien liegt. Deshalb wird die Grundschule Deilinghofen am Montag um 10.30 Uhr durch das Trommlercorps des TVD freigespielt und von der Artillerie freigeschossen – dies ist erst zum zweiten Mal der Fall.

Beim Vogelschießen, das um 10 Uhr am Schützenheim Am Knapp beginnt, werden die Nachfolger des noch amtierenden Königspaares Michael Schulte und Andrea Linnemann ermittelt. Um etwa 12 Uhr sollen die Insignienschützen ausgezeichnet und die Ehrung der Jubelkönige vorgenommen werden. Monika Keune, die vor 50 Jahren den BSV Deilinghofen regierte, hat bereits zugesagt. Mit einem dreifachen kräftigen Horrido wollen die Schützen hoffentlich um 13 Uhr das neue Königspaar bei der Proklamation hochleben lassen.

„Die Brandstifter“ machen Stimmung im Festzelt

“Die Brandstifter“ spielen am Montag. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Um 16.30 Uhr werden sich die neuen Regenten beim Festzug dem Dorf präsentieren, das Antreten dazu ist um 16 Uhr. Montags wird es ebenfalls ein Nachmittagskonzert um 17.30 Uhr auf dem Festplatz geben und um 18 Uhr schließen sich die Gratulation der Formationen an. Das zweite Mal in Deilinghofen zu Gast ist die Band „Die Brandstifter“, die am Montag ab 20 Uhr beim Festball für Stimmung sorgen wird. Als Kapellen konnten der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Plettenberg, „Die Waldstädter“ sowie das Trommlercorps des TV Deilinghofen verpflichtet werden.

Neu ist in Deilinghofen der Festwirt. „Wir sind froh, dass wir einen neuen Festwirt haben“, so der erste Vorsitzende Karl-Friedrich Ebe. Es konnte die Eventhelfer GmbH aus Menden unter der Leitung von Frank Kleinert verpflichtet werden. Das Zelt stellt wie in den vergangenen Jahren Karl Beuscher aus Hamm.

Bierpreis steigt auf 2 Euro

Die Inflation und die Tatsache, dass ein Zelt bei fehlender Schützenhalle sehr teuer ist, veranlassen den BSV Deilinghofen zu einem Bierpreis von 2 Euro. Erstmalig werden auf dem Festgelände Wertmarken verkauft.

Grußwort des 1. Vorsitzenden zum Schützenfest 2023

Karl-Friedrich Ebe, 1. Vorsitzender Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, werte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Besucherinnen und Besucher,

im 154. Jahr nach Gründung des Bürgerschützenvereins 1869 Deilinghofen feiern wir auch in diesem Jahr unser beliebtes Schützenfest. Eine Tradition, die lebt, wächst und vielerorts greifbar ist. Die Begeisterung für unser Schützenfest ist ungebrochen groß. Das Schützenfest in Deilinghofen ist nicht nur ein Fest der Geselligkeit und des Frohsinns, sondern auch ein Symbol für Zusammenhalt und Verbundenheit. Menschen unterschiedlichen Alters kommen zusammen, um gemeinsam das Fest zu begehen. Unser Deilinghofen lockt mit seiner charmanten Kulisse zwischen Felsenmeer, Hönnetal und Balver Wald viele Besucher von nah und fern an, um mit uns Werte wie Miteinander und Tradition aber auch Gemeinschaftsgefühl zu feiern. Dabei kommt es zu neuen Begegnungen und alte Kontakte werden wieder aufgefrischt.

In Gedanken sind wir aber auch in diesen Tagen bei denen, die nicht an unserem Fest teilnehmen können und auch bei den Menschen, die Opfer von Krieg und Gewalt geworden sind. Wie wichtig Frieden ist, wurde durch die Ereignisse in der Ukraine wieder sehr deutlich. Wir jedenfalls freuen uns auf ein friedliches Miteinander auf unserem Fest.

Doch was wäre ein Schützen- und Volksfest ohne ein strahlendes Königshaus. Danke sagen möchten wir ganz besonders den amtierenden Majestäten König Michael I. und Königin Andrea I., die uns mit ihrem Hofstaat ein Jahr hervorragend repräsentiert haben. Wir alle hatten in vielen Stunden viel Freude mit Euch. Nun laden wir nochmals alle aus nah und fern ein; kommt zu unserem Schützenfest und feiert mit uns, seid ein Teil unserer großen Schützenfamilie. Wir freuen uns auf Euch!

Ein dreifach kräftiges ….. Horrido.

Karl – Fr. Ebe,1. Vorsitzender

Das Königspaar 2022/23 des BSV Deilinghofen Michael I. Schule und Andrea I. Linnemann. Foto: Annabell Jatzke / IKZ

Grußwort des Königspaars Michael Schulte und Andrea Linnemann

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, liebe Bürgerinnen und Bürger!

Stunde null nach Corona! So konnte man die wohl neu gewonnene Freiheit mit dem ersten Schützenfest 2022 nach quälend langen zwei Jahren bezeichnen. Der ehemals vertraute und nun doch endlich wieder erschallende Klang von Musik und Kanonendonner fühlte sich an wie eine Befreiung.

In wenigen Tagen heißt es nun wieder „der König ist tot, es lebe der König“ unter der Vogelstange. Dann werden meine Königin Andrea I. und ich als amtierender König Michael I. Geschichte sein, auch mit dem Wissen Geschichte geschrieben zu haben. Wir erinnern uns zurück an den 8. August 2022, als nach zähem Ringen und einer gefühlten Ewigkeit von vier Stunden und 644 Schuss der Vogel von der Stange fiel. Flankiert von meinen Söhnen (linker Flügel, rechter Flügel) wurde dieser Tag einzigartig und unvergesslich für mich.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, mit denen wir zusammen feiern durften und die unser Königsjahr bereichert haben.

Der Abschied fällt unglaublich schwer, aber wir wünschen allen Königsanwärtern ein glückliches Händchen, alles erdenklich Gute und eine ebenso fröhliche und unvergesslich wunderbare Regentschaftszeit, wie wir sie erleben durften.

Auf ein großartiges Schützenfest 2023 mit einem dreifachen Horrido!

Michael I. Schulte und Andrea I. Linnemann

