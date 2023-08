Schützenfest in Westig: Alle Infos zu Ablauf und Bierpreisen

Hemer. In Hemer-Westig wird das letzte Schützenfest der diesjährigen Saison gefeiert. Hier gibt es alle Infos zum Programm und den Preisen.

Der BSV Westig beendet am Wochenende den Festreigen der Schützenvereine in Hemer. Nach 25 Jahren wird es am Freitag, 1. September, um 11 Uhr wieder ein Freischießen der Diesterwegschule durch die Kanone geben. Anschließend erwartet die Kinder ein etwa zweistündiges Rahmenprogramm.

Um 16.30 Uhr heißt es dann Antreten am Festzelt. Von dort aus marschieren die Schützen eine halbe Stunde später zur Kranzniederlegung. Musikalisch begleitet wird der Weg vom Westiger Park über die Hauptstraße, Bachstraße hin zum Ehrenmal an der Lohstraße und wieder zurück durch das Trommlercorps des TV Deilinghofen. Um 18 Uhr startet das traditionelle Vogelschießen, bei dem die Nachfolger des scheidenden Königspaares Gerd und Eveline Nüsse ermittelt werden. Im Festzelt schließt sich die Party mit DJ „Light Musik“an.

Umzug zum Westiger Park beim Schützenfest

Am Samstag, 2. September, treten die Schützen um 15 Uhr am Festzelt an. Unter Begleitung des Trommlercorps des TV Deilinghofen geht es um 16.30 Uhr in einem kleinen Umzug durch den Westiger Park. Der Empfang der Gäste steht für 18 Uhr auf dem Programm, eine halbe Stunde später beginnt der Kommerz mit Begrüßung, Ehrungen und Beförderungen. Danach erfolgt um 19.30 Uhr die Königsproklamation und anschließend Tanzeröffnung mit der Band „Happy Nation“, die zum ersten Mal verpflichtet wurde. Für den Samstagabend erhebt der BSV Westig einen Platzeintritt von fünf Euro.

Oberst Dirk Neuhaus, erster Vorsitzender Oliver Hennemann, König Gerd Nüsse, Kassierer Markus Hardt und Marketender Florian Bremerich laden zum Schützenfest ein. Foto: Annabell Jatzke / Annabell jatzke

Ab 12.30 Uhr treffen sich die Schützen am Sonntag, 3. September, am Festzelt. Küche und Theke sind dann bereits geöffnet. Um 15 Uhr findet der Festumzug durchs Dorf statt. Dabei ist die Marschroute wie im Vorjahr. Wieder am Festzelt angekommen, wird es bei der Musikparade um 16 Uhr ein gemeinsames Zusammenspiel aller Kapellen geben. Der BSV Westig konnte vier Kapellen verpflichten und Gastvereine werden weitere mitbringen.

Westiger Abend zum Abschluss

Für das leibliche Wohl wird der Förderverein „Stüps Westig“ mit Kaffee, Waffeln und Kuchen sorgen. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgebaut. Nach der Gratulation der Gäste um 18 Uhr spielt Alleinunterhalter Thomas Weber zum „Westiger Abend“ auf. Sonntags ist der Eintritt wie gewohnt frei. Die Bedienung wird wie in den letzten Jahren der FC Sümmern übernehmen.

Die Westiger heben ihren Bierpreis moderat auf zwei Euro an. Getränkemarken können bargeldlos erworben werden. Der Eintritt für den Samstagabend muss aus organisatorischen Gründen noch mit Bargeld bezahlt werden.

Das amtierende Königspaar von Westig: Gerhard I. und Eveline I.Nüsse. Foto: Privat / IKZ

Grußwort des Kölnigspaares

Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder,

liebe Westiger und verehrte Gäste aus nah und fern.

365 Tage Regentschaft im BSV Westig neigen sich dem Ende zu.

Als amtierendes Königspaar wollen wir vor allem einmal Danke sagen. Dank an unseren Vorstand, unserer Bataillonsführung und allen Kompanien im BSV Westig. Ohne euch wäre ein Königsjahr mit all seinen Feierlichkeiten undenkbar gewesen. Besonderer Dank geht an unseren tollen Hofstaat. Ihr habt uns stets zur Seite gestanden, und uns all dies ermöglicht. Danke an alle, die mit uns zahlreichen Feste, Ereignisse und einzigartige Momente gefeiert und erlebt haben.

Wir wünschen allen Schützen, Gästen und Besuchern des BSV Westig ein harmonisches Schützenfest. Wir wünschen allen Königsanwärtern ein scharfes Auge, eine ruhige Hand und natürlich ein erfolgreiches Königsjahr 2023 / 2024.

Euer Königspaar Gerhard I. und Eveline I. Nüsse

