Schützenfest Westig: Das Vogelschießen im Liveticker

Der Festzug des BSV Westig aus dem vergangenen Jahr. Der findet auch in diesem Jahr statt. Aber zuerst wird ein neues Königspaar beim Schützenfest ermittelt.

Hemer. Der Bürgerschützenverein Westig feiert sein diesjähriges Schützenfest. Das amtierende Königspaar sucht Nachfolger. Der Liveticker:

Die Schützenfestsaison ist in Hemer beinahe beendet. Den Schlusspunkt setzt an diesem Wochenende der Bürgerschützenverein Westig. Nach 25 Jahren gab es zum ersten Mal wieder ein Freischießen der Diesterwegschule. Am Nachmittag und Abend wird es unter anderem das Vogelschießen geben. Wir berichten im Liveticker über die Ereignisse des Tages:

Update 17.57 Uhr: Es wird fleißig einmarschiert. Die Stimmung bei allen Beteiligten ist super und das Wetter sorgt auch noch nicht für Sorgenfalten.

Die musikalische Untermalung des Schützenfests in Westig stimmt auf das Programm der kommenden Tage ein. Foto: Annabell Jatzke

Update, 17.30 Uhr: Langsam steigt die Spannung. In einer Stunde beginnt das Vogelschießen mit Flutlicht am „Westiger Park“. Dann entscheidet sich, wer sich die Insignien sichert und – noch wichtiger – wer am Ende die Reste des Vogels abschießt und damit zum Schützenkönig wird.

