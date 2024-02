Schulen in Hemer planen Aktionstag Demokratie und Toleranz

Hemer Die drei weiterführenden Schulen in Hemer wollen ein Zeichen für ein buntes Miteinander und eine offene Gesellschaft setzen. Das ist geplant.

Unter das Motto „Hemer steht auf“ hat das Friedensbündnis für den Karnevalssamstag, 10. Februar, zu einer bunten Demo eingeladen. Los geht es um 12 Uhr am Hademareplatz in Hemer. Die weiterführenden Schulen haben zudem einen eigenen Aktionstag geplant.

„Wir widersprechen dem Hass und den Plänen von Rechtsradikalen gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte und deren Familien, Freunden und Helfern. Wir widersprechen antidemokratischen und verfassungsfeindlichen Machenschaften, denn wir wissen: Nie wieder ist jetzt!“, heißt es im Demonstrationsaufruf des Friedensbündnisses. Kostüme, Plakate und Flaggen seien ausdrücklich erwünscht. „Kommt bunt!“, will das Friedensbündnis mit allen Unterstützern ein farbenfrohes Zeichen setzen.

Die Schülervertretungen der drei weiterführenden Schulen trafen sich zu einer gemeinsamen Vorbereitungsaktion. Foto: Privat / Kabarak

Aktionstag für Demokratie, Vielfalt, Toleranz, Freiheit und Courage

Die weiterführenden Schulen in Hemer veranstalten am Freitag, 16. Februar, um 12 Uhr einen gemeinsamen Aktionstag für Demokratie, Vielfalt, Toleranz, Freiheit und Courage in der Innenstadt. Ein Sternlauf startet gegen 11.30 Uhr und führt die einzelnen Schülergruppen von ihren Schulen durch die Straßen zur Innenstadt, was zu temporären Beeinträchtigungen im Straßenverkehr führen kann. Auf dem Marktplatz wird es dann eine Aktionsveranstaltung geben, die die Schüler selbst gestalten.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

„Eltern sowie Gäste sind herzlich eingeladen, sich der Kundgebung um 12 Uhr anzuschließen. Die Schulen setzen damit ein Zeichen für ein buntes Miteinander und eine offene Gesellschaft. Die Veranstaltung soll Raum für Dialog und Austausch bieten, um gemeinsam die Werte von Demokratie, Vielfalt und Toleranz zu stärken“, heißt es in der Mitteilung der Schulen. Die Schülervertretungen und Schulleitungen freuen sich auf zahlreiche Teilnehmer und eine gemeinsame Demonstration für eine vielfältige und tolerante Gemeinschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer