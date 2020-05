Schulstart mit vielen neuen Regeln

Hemer. Die Hemeraner Grundschulen erwarten ab Donnerstag nach sieben Wochen Corona-Pause die Rückkehr von rund 280 Viertklässlern.

Der erste Schultag wird für die Grundschüler vor allem aus Regeln bestehen – ganz vielen. Das fängt mit dem Wartebereich vor der Schule an, führt über Einbahnstraßen und Rechtsverkehr in den Fluren, geht weiter über Einzeltische in den Klassen und ist mit dem strengen Hygieneplan noch lange nicht beendet. Ab Donnerstag kehren die Viertklässler nach sieben Corona-Wochen in die Schulen zurück. „Es ist nicht die Schule, die sie verlassen haben“, verweist Cordula Ulrich, Leiterin der Diesterwegschule, auf die vielen Veränderungen, durch die auf Liebgewonnenes und vor allem Nähe zu den Mitschülern verzichtet werden muss.

Die Hemeraner Grundschulen haben sich in den vergangenen Tagen intensiv auf den Unterrichtsbeginn für die rund 280 Jungen und Mädchen vorbereitet, wären auch bereits gestern startklar gewesen. Dabei konnte von den ersten Erfahrungen der weiterführenden Schulen profitiert werden. Den großen Klassenverbund gibt es nicht mehr. Die 22 Ihmerter Kinder werden beispielsweise in zwei Gruppen aufgeteilt, für die 28 Viertklässler der Westiger Diesterwegschule sind es drei Gruppen. Diese Lerngruppen werden zeitlich gestaffelt in die Schulen kommen. „Es gibt eine enge Abstimmung aller Schulleiter, wie wir es optimal umsetzen“, berichtet Silke Roocke, Leiterin der Ihmerter Schule, über die gute Kooperation per Videokonferenzen. „Wir sind mittlerweile Meister im Annehmen der Herausforderungen“, sagt sie auch mit Blick auf die vielen Erlasse.

Die räumlichen Voraussetzungen sind geschaffen, dass am Donnerstag gleich wieder Mathe und Deutsch im Vordergrund stehen werden, scheint eher fraglich. „Wir müssen die Kinder erst einmal abholen mit ihren Sorgen und Ängsten, ihnen Raum geben anzukommen“, sagt Silke Roocke. Auch seien die Voraussetzungen für den Heimunterricht in den Familien ganz unterschiedlich gewesen.

Von Erklärvideos biszum „Durchhalte-Päckchen“

Cordula Ulrich, Leiterin der Diesterwegschule, zeigt die Abholstation für Schulmaterialien. Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Die Grundschulen übermitteln ihre Arbeitspläne und Aktionen für daheim meist per Email. Dabei sind viele Lehrer kreativ und schicken eigene Erklärvideos. An der Diesterwegschule hat sich auch eine Bring- und Abholstation für Lehrmaterial bewährt. So erreichen auch Bastelteile für den Muttertag oder „Durchhalte-Päckchen“ die Kinder. Die bearbeiteten Wochenaufgaben können durch die Rückgabe bewertet werden. „Es kann nicht nur eine Einwegkommunikation sein“, betont Cordula Ulrich. Unterricht per E-Mail wird noch länger erhalten bleiben, selbst wenn alle Klassen tageweise wieder in die Schulen sollen.

So blicken die Schulen wie alle Bürger gespannt auf den kommenden Mittwoch, an dem neue Corona-Lockerungen verkündet werden sollen. „Sämtliche weiteren Schritte der Schulöffnung für die Klassen 1 bis 3, die frühestens ab dem 11. Mai realisiert würden, stehen unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratungen zwischen den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin am 6. Mai“, hat das Schulministerium mitgeteilt.