Schutzengel für Eltern und Kinder in Ihmert

Ihmert. Die Ihmerter Baustelle erschwert den Weg zur Ihmerter Schule.

Die Baustelle in Ihmert zieht sich bereits über eine lange Zeit und ärgert nicht nur Autofahrer und Anwohner. Wer zu Fuß an der Ihmerter Straße unterwegs ist, muss ein besonders wachsames Auge haben. Gerade die kleinsten Fußgänger brauchen Schutz. Die evangelische Kirchengemeinde Ihmert hat sich angesichts der Situation etwas einfallen lassen.

Kürzlich dankten Kirchmeisterin und Presbyterin Heidrun Brucke und Gemeindeschwester Christiane Böhm den Eltern, die ihre Kinder Morgen für Morgen sicher durch die Baustelle zur Ihmerter Grundschule begleiten.

Eltern begleiten Kinderdurch Baustelle

Insgesamt 150 Umschläge wurden gepackt, teils persönlich an die Familien überreicht, beziehungsweise an die Lehrer übergeben, damit diese dann die Umschläge in den Klassen verteilen. Einerseits befindet sich in dem Umschlag ein süßes Dankeschön in Form eines Engels für die Erwachsenen, andererseits ist für die Kinder ein Schutzengel-Reflektor beigelegt, der sie behüten und sichtbar machen soll. Die Eltern, die die Umschläge direkt in Empfang nahmen, zeigten sich gerührt. Einige berichteten, dass gerade der Schulweg von der Tütebelle aus Gefahren birgt. Dort fehlt auf dem Gehweg Licht, und teils ist der Gehweg durch Schotter unwegsam. Viele ärgert es, dass die Rotphasen der Baustellenampel nicht eingehalten werden. Man hofft in Ihmert, dass die Baustelle bald der Vergangenheit angehört und dass die Kinder bis dahin auch durch Gottes schützende Hand und die Fürsorge der Eltern sicher zur Schule gelangen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hemer