Schwangerenberatung weiter erreichbar

Hemer. Trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist eine telefonische Schwangerenberatung bzw. Schwangerschaftskonfliktberatung möglich. In unaufschiebbaren Ausnahmefällen ist die Möglichkeit einer persönlichen Beratung unter Wahrung der Hygiene- und Sicherheitsempfehlungen in der Beratungsstelle gegeben. Werdende Mütter können in dieser Zeit finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Bundesstiftung „Mutter und Kind“ beantragen. Auch durch die Coronavirus-Krise kurzfristig eingetretene Einkommenseinbußen (z.B. Kurzarbeit) können hierbei gegebenenfalls eine Rolle spielen. Die Beratungsstelle ist telefonisch unter 02372/14783 von montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr oder per E-Mail unter b.zeppenfeld@hemer.de erreichbar.