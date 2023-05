Blaulicht Schwerer Unfall auf der B 7 in Hemer

Hemer. Zwei Personen sind verletzt worden; ein Pkw ist auf der Seite liegengeblieben: Das ist die vorläufige Bilanz des Unfalls.

Auf der B7/Märkische Straße hat sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Dabei sind nach ersten Informationen zwei Personen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden.

Der Unfall ereignete sich in Höhe des Abzweigs Haarweg am Ortseingang. Ein Pkw mit UN-Kennzeichen ist auf der Seite liegengeblieben. Die Unfallaufnahme und Klärung der Ursache für die Kollision gingen bis in die Nacht zu Samstag hinein; es kam zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.

Die Feuerwehr war mit dem Rüstzug der Wache sowie dem Löschzug Nord und der Löschgruppe Hemer der Freiwilligen Feuerwehr zur Unterstützung von Rettungsdienst und Polizei vor Ort.

