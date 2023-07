Sechs Verkehrsunfälle mit Blechschäden in Hemer

Die Polizei musste am Wochenende in Hemer sechs Unfälle aufnehmen.

Hemer. Es krachte am Wochenende einige Mal auf den Straßen in Hemer. Bei den Unfällen blieb es aber bei Blechschäden.

Am Wochenende ereigneten sich in Hemer sechs Verkehrsunfälle, die polizeilich aufgenommen wurden und bei denen es glücklicherweise bei Blechschäden blieb. Am Freitagmittag gegen 12 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall unweit des Viaduktes auf der Hönnetalstraße. Hierbei übersah der Verursacher einen vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr auf diesen auf. Kurze Zeit später missachtete eine 75-jährige Mendenerin am Haarweg die Vorfahrt eines auf der Märkischen Straße befindlichen 64-jährigen Hemeraners und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

In der Nacht zu Samstag beschädigte ein junger Hemeraner mit seinem Pkw beim Einparken einen am Fahrbahnrand der Mendener Straße stehenden Ford. Am Samstagvormittag kam es im Stephanopler Tal zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hier geriet 32jähiger Altenaer mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Mitsubishi eines 23-jährigen Hemeraners.

Kollisionen auf Parkplatz

Gegen Mittag ereignete sich dann auf einem Parkplatz an der Mendener Straße ein „Parkrempler“, bei dem ein 69-jähriger Hemeraner mit dem Pkw eines 53-jährigen Mendeners kollidierte. Nur wenige Minuten später dann das Gleiche auf dem Hademareplatz: Hier touchierte ein Hemeraner mit seinem Renault einen geparkten BMW am dessen Fahrerseite. Die Polizei schätzt dem Gesamtschaden aller Unfälle auf 19.000 Euro.

