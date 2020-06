Segenswünsche in 25 Sprachen und ein Bläserkonzert

Eigentlich hatte die evangelische Gemeinde zum Pfingstsonntag einen Freiluftgottesdienst im Garten der Kreuzkirche geplant. Aufgrund des kalten Windes wurde der Gottesdienst aber in die Kirche verlagert. Gemeinsames Singen fiel also für die Gläubigen aus. Dafür gab es einige andere Aktionen der Kirche. 25 Segenswünsche aus aller Welt erreichten die Gemeinde in der Kreuzkirche, zudem konnte der CVJM-Posaunenchor nach langer Pause auf dem Kirchplatz der Stephanuskirche ein kleines Konzert spielen. Zudem gab es eine „kleine Überraschung“ für die Ihmerter Gemeinde am Pfingstmontag.

„Wir wollen nicht, dass sich jemand erkältet“, begründete Pfarrer Bernd Bartelheimer die Verlagerung des Gottesdienstes von der frischen Luft in die Kirche. Die Gesundheit der Kirchenbesucher dürfe man nicht gefährden. Auch Singen ist in den Räumen der Kirche nicht erlaubt.

Im Anschluss zum Gottesdienst erwartete die Gläubigen aber noch eine Besonderheit zu Pfingsten. Kleine Videobotschaften mit Segenswünschen in 25 Sprachen bekamen sie zu hören. Die Stimmen stammen aus verschiedenen Ländern, unter anderem Japan, Kongo und Palästina, aber auch von Hemeranern, die in der Sprache ihrer ursprünglichen Heimat die Segenssprüche sprechen. Eingeholt wurden die Videobotschaften von Nicola Schmerbeck, die auch das Video geschnitten hat.

Nach dem Gottesdienst in der Stephanuskirche in Deilinghofen erwartete die Gläubigen ebenfalls eine schöne Überraschung auf dem Kirchplatz. Acht Mitglieder des CJVM-Posaunenchores Deilinghofen unter der Leitung von Martin Dodt spielten zum ersten Mal seit langem wieder ein Konzert. In den vergangenen Wochen hat der Chor nur im kleinen Kreis und auch nur wenige Male geprobt. Auch während der Sommerpause sollen die Proben ausfallen. Alles weitere werden die weiteren Entwicklungen zeigen. „Für die Winterkonzerte müssten wir auf jeden Fall proben“, erklärt Chorleiter Martin Dodt.

Anstelle des Waldgottesdienstes auf Gut Holmecke hat die Ihmerter Gemeinde am Pfingstmontag von 10 bis 13 Uhr eine kleine Aktion gestartet. Besucher konnten sich eine Karte und einen Schmetterlingskeks abholen. Kinder durften mit Kreide Kunstwerke auf die Kirchenauffahrt malen.