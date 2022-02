Seit 100 Jahren ist Hemer die Heimat von Hildegard Meyer

Hemer. Die 100-Jährige ist früher mit einer Quickly durch die Stadt gefahren. Am Mittwoch feierte sie ihren Geburtstag.

Eine echte Hemeranerin feierte am Mittwoch im Altenheim von der Becke ihren 100. Geburtstag, in Zeiten der Pandemie in ganz kleinem Kreis. Hildegard Meyer lebt erst seit vier Jahren im Seniorenheim. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen und musste deshalb aus ihrem Haus am Stübecken ausziehen.

Schon im Alter von 17 Jahren musste die junge Hildegard zu Kriegszeiten in den Arbeitsdienst nach Bayern. Dort fühlte sich sehr unwohl, hatte Heimweh und durfte nach drei Wochen bereits zurück, weil sie an einer Blutarmut litt. Mit 28 Jahren hat sie ihren Mann Lothar geheiratet, den es in das Auffanglager Hemer aus der russischen Kriegsgefangenschaft verschlagen hatte. Zusammen lebten die beiden zwei Jahre lang in einem Zimmer im Hause der Eltern, aber nachdem die erste Siedlung Am Damm entstand, zogen sie in eine kleine Mansardenwohnung am Josef-Winkler-Weg um. Das Glück perfekt machte die Geburt ihrer Tochter Ilona. 1962 wurden Lothar und Hildegard Meyer stolze Hausbesitzer.

Jeden Samstag in eine andere Stadt

Hildegard Meyer hat ihren 100. Geburtstag im kleinen Kreis gefeiert. Foto: Privat

Weil das Geld für ein eigenes Auto damals nicht reichte, fuhr die Jubilarin damals eine NSU Quickly – ein Moped – danach mehrere Vespa-Roller und war hierdurch bei vielen Hemeranern wohl bekannt.

Viele Jahre lang arbeitete Hildegard Meyer auf dem Hemeraner Wochenmarkt und verkaufte Fleisch.

Schöne Zeiten verbrachte sie mit ihrer Schulfreundin Hanna. Nachdem sie das Vespa fahren mit dem 65. Lebensjahr und der damals dann vorgeschriebenen Helmpflicht aufgegeben hatte, kauften sich die Frauen eine Monatsbusfahrkarte und bummelten jeden Samstag durch eine andere Stadt. Die goldene Konfirmation hatte mehr als 13 Klassenkameradinnen wieder zusammengebracht und man traf sich über 20 Jahre monatlich im Café Poggel.

Urlaub muss für die Jubilarin nicht sein

Urlaub außerhalb Hemers zu machen ist für die Jubilarin zu keiner Zeit wichtig gewesen, am wohlsten fühlte sie sich immer zu Hause. „Wichtig ist es ihr, für andere da zu sein, behilflich zu sein und keinem zur Last zu fallen“, berichtet Ilona Grein, die Tochter der 100-jährigen Hemeranerin.

