Seit März wird die Technik nur abgestaubt

Hemer. Fast alle großen Veranstaltungen fallen in der Corona-Pandemie aus. Die Event-Firmen hoffen inständig, dass sich die Lage schnell verbessert.

Vor allem die großen Feste und Konzerte sind in Zeiten der Corona-Krise ausgefallen. Einerseits ist das schade für die Feiernden, andererseits hängt auch eine Industrie hinter diesen Events. Die Veranstaltungs- und Eventwirtschaft hat auf einen Großteil ihrer Umsätze verzichten müssen. Viele Künstler und Selbstständige kämpfen ums Überleben. Mehr Unterstützung durch die Politik hat kürzlich auch die Band „Die Ärzte“ in den Tagesthemen gefordert. Die Hemeraner Veranstaltungs-Unternehmen haben das Jahr 2020 praktisch abgeschrieben. Für sie bleibt die Hoffnung, dass sich die Lage im kommenden Jahr wieder ändert.

„Seit März haben wir praktisch keinen Umsatz generiert“, erklärt David Butzek von der Eventmanagement-Firma Showmoment. Während der Herbsttage sorgt er für die Bühnen- und Lichttechnik auf der Bühne der Cityschänke, bei dem Booster-Fest in Lüdenscheid hätte seine Veranstaltungstechnik ebenfalls für Stimmung gesorgt. Durch die erhöhten Infektionszahlen wird auch die technische Ausstattung der Weihnachtsmärkte ausfallen. Für den Markt in Sümmern hätte er die Technik für Musik und Bühne gestellt. Die Lage ist ernst.

David Butzek hat deswegen auch das Titelbild auf seinem Facebook-Profil geändert. Auf einem Banner steht im Stil einer Todesanzeige „In liebevoller Erinnerung nehmen wir Abschied von der geliebten Veranstaltungswirtschaft“. Darunter ist als Geburtsdatum der 1. März 1805 angegeben und als Todesdatum der 8. März 2020. „Wir stauben unsere Geräte ab und versuchen es bei privaten Feiern“, beschreibt David Butzek seine Situation. Allerdings sei es schwer, auf diesem Sektor Fuß zu fassen. Schließlich haben sich auch andere Eventfirmen darauf spezialisiert.

Auch Benjamin Bornfelder, Eigentümer von Bornfelder Event, blickt auf ein trauriges Jahr 2020 zurück. Seine Firma stattet vor allem private Feiern aus. Zwölf Zelte, zahlreiche Scheinwerfer, acht Licht- und Tonanlagen und acht Heizpilze sowie Sitzplätze für 700 Leute und die passende Deko, Besteck und Gläser hat er in seinem Lager in Ihmert. „Die Hochzeitsfeiern im Mai, Juni, Juli und August sind alle ausgefallen, ebenso die Firmenfeiern“, schildert Benjamin Bornfelder. In die Saison der Weihnachtsfeiern setzt er ebenso wenig seine Hoffnung.

Er schätzt, dass er in diesem Jahr mit Umsatzeinbußen von rund 80 Prozent leben muss. Allerdings sieht er auch einen Silberstreif am Horizont. „Die Feiern werden im nächsten Jahr doppelt oder dreifach nachgeholt“, sagt der Eventmanager. Damit rechnet er nicht nur aufgrund der vielen Buchungen, die er schon für das nächste Jahr hat, sondern auch im Hinblick auf eine ähnliche Zeit. „2008 war die Wirtschaftskrise. Das war auch eine schwere Zeit. Aber die Umsätze sind im nächsten Jahr dreifach wieder zurückgekommen“, hat er die Erfahrung gemacht. Zudem schätzt er, dass viele Firmen sich bei den Mitarbeitern für die Herausforderungen während der Krise bedanken wollen und die Feiern deswegen größer ausfallen, sobald die Corona-Pandemie überwunden ist.

Zudem hat er als Ein-Mann-Firma weniger laufende Kosten zu tragen. „Ich habe keine Mitarbeiter und auch nicht acht Lastwagen in der Garage“, erklärt er. Da die Krise und die damit verbundenen Einschränkungen für ihn absehbar waren, konnte er die Verluste einkalkulieren. „Im nächsten Jahr ist mein Terminkalender voll. Das wird auch eine Herausforderung sein“, sagt der Eventmanager. In diesem Jahr ist für die Eventbranche so gut wie nichts mehr planbar, weil sich selbst für Familienfeste die zulässigen Personenzahl laufend ändert. Die ganze Hoffnung wird auf die Jahre nach Corona gesetzt. Noch weiß aber niemand, ab wann.