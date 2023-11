Polizei SEK beendet Bedrohung am Ennertsweg in Hemer

Hemer. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei hat in der Nacht eine „Bedrohungslage“ in Hemer beendet. Das ist passiert.

Es begann als ganz normale Rettungsfahrt der Feuerwehr und endete mit einem SEK-Einsatz: Eine „Bedrohungslage“ hat die Polizei am Montagabend über zwei Stunden lang beschäftigt. Ein 48-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses am Ennertsweg in Hemer hatte gegen 19.26 Uhr den Rettungswagen alarmiert und einen Suizid angedroht. Dabei reagierte der offenbar stark alkoholisierte Mann zunehmend aggressiv, auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten und bedrohte sie. Es bestand eine Gefährdung für sein Leben und das der Einsatzkräfte. Eine Annäherung war nicht möglich. Aufgrund von Hinweisen auf eine mögliche Bewaffnung wurden Spezialeinheiten hinzugezogen.

Straßen kurzzeitig gesperrt

Der Hemeraner war offenbar allein im Haus. „Es gab keinen Gefahrenmoment für Dritte“, so die Polizei. Die Sackgasse am Ennertsweg wurde gesperrt, direkte Anwohner mussten in ihren Häusern bleiben. Die Polizei zog Spezialisten der Verhandlungsgruppe hinzu, die mit dem Mann am Fenster in Kontakt traten. Auch ein Sondereinsatzkommando rückte an.

Kurzzeitig wurde die Deilinghofer Straße gesperrt. Gegen 22.15 Uhr gelang es dem SEK, den Mann über eine geöffnete Terrassentür zu überwältigen. Dabei wurde er nach Polizeiangaben leicht verletzt. Das zuständige Ordnungsamt und ein Arzt wurden, mit dem Ziel einer Einweisung in eine psychiatrische Klinik, verständigt.

Hinweis:

Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

