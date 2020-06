Seniorin (79) in Discounter bestohlen

Hemer. Am Mittwochmorgen wurde eine 79-jährige Hemeranerin vermutlich beim Einkaufen in einem Discounter an der Bahnhofstraße bestohlen. Die Seniorin war am Morgen zunächst mit ihrem Mann in einem anderen Geschäft an der Stephanstraße unterwegs. Sie brachten ihre Einkäufe nach Hause, danach machte sich die Frau noch einmal mit ihrem Rollator auf zu dem Discounter in der Bahnhofstraße. Dort bemerkte sie gegen 10 Uhr an der Kasse, dass die Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte, die an ihrem Rollator hing. Die Seniorin geht davon aus, dass der Diebstahl im Bereich vor den Kassen passiert sein muss. In der Geldbörse steckten neben Bargeld und Busfahrkarte auch Personalausweis, Krankenkassen- und Bank-Karten.