Bedenkzeit Serenade im Anschluss an Bedenkzeit

Hemer. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde lädt für Freitag, 4. September, zur zweiten Bedenkzeit nach der langen Corona-Pause ein. Los geht es um 19 Uhr in der Ebbergkirche. Sie wird von Gottfried Pielhau unter dem Thema „Mensch, wo bist du?“ gestaltet.

Zum ersten Mal findet anschließend nach einer „Lüftungspause“ um 19.45 Uhr eine Veranstaltung in der neuen Reihe „hörenswert – Kultur am Abend“ statt: Isabel und Meike Pape präsentieren mit Stücken von Bach, Händel und anderen eine „September-Serenade“. Es wird der Versuch unternommen, zusätzlich zu den Bedenkzeiten wieder kleine Konzerte, Lesungen oder Ähnliches in der Ebbergkirche stattfinden zu lassen.

Die Sitzplätze in der Ebbergkirche tragen nun eine Nummer, die von den Besuchern auf dem Info-Zettel, der auf dem Platz liegt, zur Kontakt-Nachverfolgung einzutragen ist.

Falls die Bedenkzeit und die September-Serenade besucht werden möchten, sollen die Gäste, so die Ankündigung der Gemeinde, den Sitzplatz für beide Veranstaltungen beibehalten. Es ist ein Mund-Nasenschutz mitzubringen, da nur sehr wenige Gesichtsmasken bereitgehalten werden. Das Mitsingen von Liedern ist bis auf Weiteres weder in den Bedenkzeiten noch bei den Konzerten erlaubt.