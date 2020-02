Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SGV Frönsberg besucht Ausstellung über Rembrandt

Frönsberg. Der SGV Frönsberg besucht die Rembrandt-Ausstellung in Köln. Am Sonntag, 9. Februar, treffen sich die Fahrgemeinschaften um 9.15 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Ispei und um 9.30 Uhr am Parkplatz bei Meise in Sundwig. Ziel ist der Bahnhof in Schwerte. Um 10.25 Uhr geht es mit dem Zug und „Schöner-Tag-Tickets“ nach Köln. Vom Hauptbahnhof geht die Gruppe etwa einen Kilometer zu Fuß durch die Innenstadt zur Rembrandt-Ausstellung ins Wallraf-Richatz-Museum. Danach ist noch Zeit für eigene Entdeckungen. Die Unkosten für Fahrt und Eintritt betragen je nach Teilnehmerzahl ca. 25 Euro pro Person. Die Rückfahrt ab Köln ist um 17.21 Uhr geplant. Wer Interesse an dieser Kulturfahrt hat, melde sich bitte unter 02372/ 80756 oder per Mail an andrea@lippross-fdp.de Gäste sind herzlich willkommen.