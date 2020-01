Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SGV Frönsberg präsentiert den Wanderplan

Frönsberg. Auf der Jahreshauptversammlung der SGV-Abteilung Frönsberg standen in diesem Jahr nur zwei Vorstandsposten zur Wahl. Der Vorsitzende Jochen Lipproß verabschiedete Brigitte Stübs als Schriftführerin und Eva Finger als Wanderwartin aus ihren Vorstandsämtern. Neu gewählt wurden dagegen Susanne Dierkes und Andrea Lipproß, die im Rahmen der Versammlung den Wanderplan 2020 vorstellte.

Pro Monat stehen zwei verschiedene Wanderungen und ein Klönabend auf dem Programm. Die Wanderungen variieren in Länge und auch im Schwierigkeitsgrad, finden fast immer sonntags statt und starten mal am Vormittag und mal nachmittags, so dass für alle Interessen und Altersgruppen etwas geboten wird.

In den Wintermonaten lädt der SGV dann zu Kulturfahrten ein. Eine Veranstaltung hat bereits stattgefunden, aber am Sonntag, 9. Februar geht es mit dem Zug und „Schöner-Tag-Tickets“ ab Schwerte nach Köln zur Rembrandt-Ausstellung ins Wallraf-Richatz-Museum.

Wer Interesse am neuen Wanderplan des Sauerländischen Gebirgsvereins – Ortsgruppe Frönsberg – oder an einer der beiden Kulturfahrten hat, meldet sich unter 02372 – 80756 oder per Mail an andrea@lippross-fdp.de Gäste sind dem SGV Frönsberg immer herzlich willkommen.