Hemer. Die Bildungsstätten der SIHK Akademie in Hemer, Hagen und Lüdenscheid haben am Dienstag erstmals in der Coronakrise wieder ihre Türen geöffnet. Zunächst dürfen nur solche Azubis am Unterricht teilnehmen, die sich auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiten. Ein Hygienekonzept mit Abstandsregeln wurde ebenso erstellt.