Sirenen heulen im gesamten Stadtgebiet

Hemer. Auch in Hemer heulen am Donnerstag, 10. September, die Sirenen.

Im Märkischen Kreis und somit auch in Hemer wird es am Donnerstag dieser Woche laut: Sämtliche Sirenen werden am 10. September genau um 11 Uhr ausgelöst. Sirenen und Lautsprecherwagen fangen an zu heulen, per Handy-Warn-App NINA kommt eine Probewarnmeldung. Eine solche Warnübung wird das erste Mal bundesweit durchgeführt. In Hemer gibt es aktuell 19 Sirenen, die die wichtigste Funktion überhaupt haben: Die Bürger zu warnen und die Freiwillige Feuerwehr zu alarmieren. Im vergangenen Jahr heulten die Sirenen in der Felsenmeerstadt rund 70 Mal.

Warnsirenen werden als wichtiges Mittel für den Brand- und Katastrophenschutz geschätzt. Jeden ersten Samstag im Monat ertönen die Sirenen um 12 Uhr zum Test. Bei der Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr sind die Sirenen trotzneuerer Techniken weiterhin unverzichtbar. In den 90er Jahren verkaufte der Bund das Sirenennetz. Viele Städten lehnten den Kauf aus Kostengründen ab. In Hemer ist man der Meinung, dieses effiziente Mittel zur Warnung aufrecht zu erhalten

Am Mittwoch, 9. September, werden Feuerwehr und Ordnungsamt auf dem Wochenmarkt präsent sein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr werden Kollegen an ihren Fahrzeugen Fragen rund um das Thema „Warnung der Bevölkerung“ beantworten. Es wird auch die mobile Sirene gezeigt, die auf den Fahrzeugen des Ordnungsamtes montiert werden kann.